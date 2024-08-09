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Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой - РИА Новости, 09.08.2024
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08:11 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965102229.html
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой - РИА Новости, 09.08.2024
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой
Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:11
2024-08-09T08:11
общество
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области. "Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965091449.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой

Размещенные в ПВР в Липецком муниципальном округе обеспечены питанием

© iStock.com / OlgaVolodinaВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / OlgaVolodina
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.
"Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт", - говорится в сообщении.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Липецке остановили движение пассажирского транспорта
05:12
 
ОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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