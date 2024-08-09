https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965102229.html

Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой

Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой - РИА Новости, 09.08.2024

Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой

Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:11

2024-08-09T08:11

2024-08-09T08:11

общество

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области. "Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965091449.html

липецкая область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, липецкая область, игорь артамонов