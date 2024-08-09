https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965102229.html
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой - РИА Новости, 09.08.2024
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой
Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:11
2024-08-09T08:11
2024-08-09T08:11
общество
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Размещенные в ПВР в Копцевых Хуторах Липецкого муниципального округа обеспечены питанием и спальными местами, сейчас они уже могут возвращаться домой, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области. "Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965091449.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов
Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов
Жителям Липецкого муниципального округа разрешили вернуться домой
Размещенные в ПВР в Липецком муниципальном округе обеспечены питанием