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В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения
В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения
Еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:27
2024-08-09T06:27
2024-08-09T06:31
липецк
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."В Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 тысяч человек", - написал Артамонов.Он также отметил, что в данный момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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липецк, происшествия, игорь артамонов
Липецк, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения
Губернатор: ПВР в Липецке могут принять около 4,8 тысячи человек