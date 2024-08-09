https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965095333.html

В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения

В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения

Еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:27

2024-08-09T06:27

2024-08-09T06:31

липецк

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."В Липецке готовы к размещению граждан еще девять пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 тысяч человек", - написал Артамонов.Он также отметил, что в данный момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецк

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липецк, происшествия, игорь артамонов