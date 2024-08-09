https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965094646.html
В Липецке восстановили подачу электричества
В Липецке восстановили подачу электричества - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецке восстановили подачу электричества
Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:13
2024-08-09T06:13
2024-08-09T06:13
происшествия
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергетической инфраструктуры и нарушениях электроснабжения: под отключение энергетической инфраструктуры попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица. "Подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке восстановлена", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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происшествия, липецк, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецке восстановили подачу электричества
Артамонов сообщил о восстановлении подачи электричества в Липецке