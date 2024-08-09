https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965091449.html

В Липецке остановили движение пассажирского транспорта

В Липецке остановили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецке остановили движение пассажирского транспорта

Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе до отмены красного уровня опасности, компаниям надлежит не привлекать... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:12

2024-08-09T05:12

2024-08-09T07:59

липецк

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе до отмены красного уровня опасности, компаниям надлежит не привлекать сотрудников к работе без экстренной необходимости, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности", - написал он.Он отметил, что жителям нужно оставаться дома или в безопасном месте."Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости", - добавил губернатор.Позже Артамонов призвал жителей не скапливаться на остановках общественного транспорта и перейти в безопасное место и напомнил, что движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецк

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липецк, происшествия, игорь артамонов