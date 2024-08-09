Армия Израиля ликвидировала одного из командиров ХАМАС
ЦАХАЛ: ликвидирован командир ХАМАС, отвечавший за пуск снарядов из Ливана
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, отвечавшего за пуск снарядов с территории Ливана по Израилю.
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"Самолет ВВС Израиля нанес удар по территории (города - ред.) Сайда и ликвидировал террориста Самера Махмуда аль-Хаджа, высокопоставленного командира террористической организации ХАМАС в Ливане, отвечавшего за продвижение террористических атак и запуск снарядов из Ливана по израильской территории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Сообщается, что ликвидированный представитель ХАМАС действовал в военном лагере в городе Сайда и, как утверждается, отвечал за набор и подготовку представителей ХАМАС для осуществления атак на Израиль.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.