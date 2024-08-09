https://ria.ru/20240809/likvidatsiya-1965303186.html

Армия Израиля ликвидировала одного из командиров ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала одного из командиров ХАМАС - РИА Новости, 09.08.2024

Армия Израиля ликвидировала одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:46

2024-08-09T21:46

2024-08-09T21:46

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, отвечавшего за пуск снарядов с территории Ливана по Израилю. "Самолет ВВС Израиля нанес удар по территории (города - ред.) Сайда и ликвидировал террориста Самера Махмуда аль-Хаджа, высокопоставленного командира террористической организации ХАМАС в Ливане, отвечавшего за продвижение террористических атак и запуск снарядов из Ливана по израильской территории", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Сообщается, что ликвидированный представитель ХАМАС действовал в военном лагере в городе Сайда и, как утверждается, отвечал за набор и подготовку представителей ХАМАС для осуществления атак на Израиль. Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров палестинского движения ХАМАС. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, хасан насралла, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году