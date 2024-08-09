https://ria.ru/20240809/lager-1965270761.html
Бречалов оценил работу лагеря "Герои Первых" в Удмуртии
Бречалов оценил работу лагеря "Герои Первых" в Удмуртии - РИА Новости, 09.08.2024
Бречалов оценил работу лагеря "Герои Первых" в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов и Герой России Артур Орлов пообщались с ребятами в лагере "Герои Первых", Бречалов рассказал, как подростки разрабатывают... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:27
2024-08-09T18:27
2024-08-09T19:23
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
общество
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УФА, 9 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и Герой России Артур Орлов пообщались с ребятами в лагере "Герои Первых", Бречалов рассказал, как подростки разрабатывают патриотические проекты, занимаются спортом и учатся оказывать первую помощь. "Вместе с Артуром были в гостях у участников лагерной смены "Герои Первых". Ее мы запустили благодаря гранту "Движения первых". В смене 540 детей с разных городов и районов Удмуртии. Ребята разрабатывают патриотические проекты, занимаются спортом, учатся оказывать первую помощь, организуют свои мероприятия и выставки. И самое важное – учат нашу историю", - написал он в своем Telegram-канале. В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что историко-культурный лагерь "Герои Первых" расположен в загородном оздоровительном комплексе "Лесная сказка" под Ижевском. Смена проходит с 1 по 14 августа при поддержке главы республики и "Движения Первых" для активистов со всей Удмуртии в возрасте от 12 до 17 лет. Проект "Герои Первых" является региональным продолжением федерального военно-исторического лагеря "Страна Героев", который проходил в регионе в 2022 и 2023 годах. "Смены прошли просто отлично, был огромный интерес к ним у ребят со всей страны, поэтому главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым было принято решение, что этот проект мы продолжим и дальше. Самое главное в этом лагере, что весь опыт, все знания, умения, которые дети получат в ходе смены "Герои Первых" от своих наставников и преподавателей, от участников специальной военной операции, которых мы приглашаем в качестве гостей, они смогут с уверенностью передавать своим одноклассникам и товарищам",- приводит пресс-служба слова министра социальной политики и труда региона Ольги Лубниной. В лагере дети обучаются по специальной образовательной программе, включающей теоретические и практические занятия по четырем направлениям: "Патриотизм и историческая память", "Культура и искусство", "Волонтерство и добровольчество", "Медиа и коммуникации". Кроме этого, программа включает в себя общеразвивающие курсы: историко-патриотический курс "Герои России", курс социального проектирования "Мой Первый проект", курс общефизической и спортивной подготовки, а также различные культурно-досуговые мероприятия, сообщает пресс-служба. Ребята из смены "Герои Первых" познакомили главу Удмуртии и Героя России с выставкой, посвященной вкладу республики в победу в Великой Отечественной войне, которую они создали вместе с преподавателями, научили разборке-сборке АК и плетению маскировочных сетей. Дети из отряда "Медиа и коммуникации" взяли у Александра Бречалова и Артура Орлова интервью, в котором гости рассказали о своих семьях, детстве и службе. "Возможность пообщаться вот в такой непринужденной обстановке с Героем Российской Федерации есть далеко не у всех. Артур Валерьевич - это настоящий военный, патриот, достойный уважения", – приводит пресс-служба слова Бречалова. Орлов поблагодарил ребят за тягу к знаниям, понимание исторической правды, а также посоветовал не отступать перед трудностями в жизни. "Ни в коем случае нельзя делать шаг назад, потому что завтра придется делать два", - посоветовал он. Патриотическое воспитание, профориентация школьников, их всестороннее развитие является главной задачей "Движения Первых" и одним из важных направлений работы по нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе.
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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, общество
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимир Путин, Общество
УФА, 9 авг - РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов и Герой России Артур Орлов пообщались с ребятами в лагере "Герои Первых", Бречалов рассказал
, как подростки разрабатывают патриотические проекты, занимаются спортом и учатся оказывать первую помощь.
"Вместе с Артуром были в гостях у участников лагерной смены "Герои Первых". Ее мы запустили благодаря гранту "Движения первых". В смене 540 детей с разных городов и районов Удмуртии. Ребята разрабатывают патриотические проекты, занимаются спортом, учатся оказывать первую помощь, организуют свои мероприятия и выставки. И самое важное – учат нашу историю", - написал он в своем Telegram-канале.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что историко-культурный лагерь "Герои Первых" расположен в загородном оздоровительном комплексе "Лесная сказка" под Ижевском. Смена проходит с 1 по 14 августа при поддержке главы республики и "Движения Первых" для активистов со всей Удмуртии в возрасте от 12 до 17 лет. Проект "Герои Первых" является региональным продолжением федерального военно-исторического лагеря "Страна Героев", который проходил в регионе в 2022 и 2023 годах.
"Смены прошли просто отлично, был огромный интерес к ним у ребят со всей страны, поэтому главой Удмуртской Республики
Александром Владимировичем Бречаловым было принято решение, что этот проект мы продолжим и дальше. Самое главное в этом лагере, что весь опыт, все знания, умения, которые дети получат в ходе смены "Герои Первых" от своих наставников и преподавателей, от участников специальной военной операции, которых мы приглашаем в качестве гостей, они смогут с уверенностью передавать своим одноклассникам и товарищам",- приводит пресс-служба слова министра социальной политики и труда региона Ольги Лубниной.
В лагере дети обучаются по специальной образовательной программе, включающей теоретические и практические занятия по четырем направлениям: "Патриотизм и историческая память", "Культура и искусство", "Волонтерство и добровольчество", "Медиа и коммуникации". Кроме этого, программа включает в себя общеразвивающие курсы: историко-патриотический курс "Герои России", курс социального проектирования "Мой Первый проект", курс общефизической и спортивной подготовки, а также различные культурно-досуговые мероприятия, сообщает пресс-служба.
Ребята из смены "Герои Первых" познакомили главу Удмуртии и Героя России с выставкой, посвященной вкладу республики в победу в Великой Отечественной войне, которую они создали вместе с преподавателями, научили разборке-сборке АК и плетению маскировочных сетей. Дети из отряда "Медиа и коммуникации" взяли у Александра Бречалова и Артура Орлова интервью, в котором гости рассказали о своих семьях, детстве и службе.
"Возможность пообщаться вот в такой непринужденной обстановке с Героем Российской Федерации есть далеко не у всех. Артур Валерьевич - это настоящий военный, патриот, достойный уважения", – приводит пресс-служба слова Бречалова.
Орлов поблагодарил ребят за тягу к знаниям, понимание исторической правды, а также посоветовал не отступать перед трудностями в жизни.
"Ни в коем случае нельзя делать шаг назад, потому что завтра придется делать два", - посоветовал он.
Патриотическое воспитание, профориентация школьников, их всестороннее развитие является главной задачей "Движения Первых" и одним из важных направлений работы по нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным
, добавили в пресс-службе.