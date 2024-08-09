В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей
Мэр Курска Куцак сообщил о приостановке работы двух муниципальных лагерей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы двух муниципальных лагерей из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области. В пятницу МЧС России заявило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
"Принял решение, в связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей имени Ульяны Громовой и "Орленок". Заезды, запланированные на пятую смену 12 августа, проводиться не будут", - написал Куцак.
Он уточнил, что это делается для обеспечения безопасности детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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7 августа, 19:29