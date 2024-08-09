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В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей - РИА Новости, 09.08.2024
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16:07 09.08.2024 (обновлено: 16:09 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kursk-1965230651.html
В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей
В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей - РИА Новости, 09.08.2024
В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей
Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы двух муниципальных лагерей из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:07
2024-08-09T16:09
курская область
россия
курск
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы двух муниципальных лагерей из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области. В пятницу МЧС России заявило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. "Принял решение, в связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей имени Ульяны Громовой и "Орленок". Заезды, запланированные на пятую смену 12 августа, проводиться не будут", - написал Куцак. Он уточнил, что это делается для обеспечения безопасности детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/mchs-1965131919.html
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курская область, россия, курск, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Курская область, Россия, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Курске приостановили работу двух муниципальных лагерей

Мэр Курска Куцак сообщил о приостановке работы двух муниципальных лагерей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы двух муниципальных лагерей из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области. В пятницу МЧС России заявило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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"Принял решение, в связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей имени Ульяны Громовой и "Орленок". Заезды, запланированные на пятую смену 12 августа, проводиться не будут", - написал Куцак.
Он уточнил, что это делается для обеспечения безопасности детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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