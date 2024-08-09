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ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 09.08.2024 (обновлено: 16:21 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kursk-1965230546.html
ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области
ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области
ВС РФ продолжают предотвращать попытки вторжения ВСУ на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:07
2024-08-09T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают предотвращать попытки вторжения ВСУ на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области

МО: ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают предотвращать попытки вторжения ВСУ на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
Боевая работа ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за время боев в Курской области
Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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