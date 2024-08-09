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ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области

ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области

ВС РФ продолжают предотвращать попытки вторжения ВСУ на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:07

2024-08-09T16:07

2024-08-09T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают предотвращать попытки вторжения ВСУ на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.

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безопасность, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия