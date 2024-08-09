https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html

Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей

Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей - РИА Новости, 09.08.2024

Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей

Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:27

2024-08-09T15:27

2024-08-09T15:27

россия

курская область

москва

михаил мурашко

евгений поддубный

сергей собянин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/31/1547623181_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_af08624d1a3ea6311754f473fcba6263.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в отделении нейрохирургии в ожидании операции, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы Александр Брянцев. "К нам в институт поступили двое детей: девочка семи лет и мальчик восьми лет. Девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, мальчик находится в отделении нейрохирургии вместе с мамой. Состояние его менее тяжелое, но в ближайшее время предстоит оперативное вмешательство", - отметил врач. Брянцев добавил, что дать прогноз по реабилитации пострадавших сейчас сложно, так как реабилитационный период при таких повреждениях протекает достаточно длительное время. "Безусловно, у нас есть отдел реабилитации, восстановительного лечения, где работают опытные психологи. Они начинают с пациентом, с их родителями работать уже в первые сутки их нахождения и на протяжении всего периода госпитализации", - отметил специалист. Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05.30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html

https://ria.ru/20240809/kursk-1965211982.html

https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html

россия

курская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, москва, михаил мурашко, евгений поддубный, сергей собянин, вооруженные силы украины