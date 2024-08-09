Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей
Глава НИИ Брянцев: доставленные из Курска в Москву дети в тяжелом состоянии
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НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в отделении нейрохирургии в ожидании операции, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы Александр Брянцев.
"К нам в институт поступили двое детей: девочка семи лет и мальчик восьми лет. Девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, мальчик находится в отделении нейрохирургии вместе с мамой. Состояние его менее тяжелое, но в ближайшее время предстоит оперативное вмешательство", - отметил врач.
Брянцев добавил, что дать прогноз по реабилитации пострадавших сейчас сложно, так как реабилитационный период при таких повреждениях протекает достаточно длительное время.
"Безусловно, у нас есть отдел реабилитации, восстановительного лечения, где работают опытные психологи. Они начинают с пациентом, с их родителями работать уже в первые сутки их нахождения и на протяжении всего периода госпитализации", - отметил специалист.
Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05.30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.