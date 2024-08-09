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Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей - РИА Новости, 09.08.2024
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15:27 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html
Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей
Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей - РИА Новости, 09.08.2024
Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей
Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:27
2024-08-09T15:27
россия
курская область
москва
михаил мурашко
евгений поддубный
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в отделении нейрохирургии в ожидании операции, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы Александр Брянцев. "К нам в институт поступили двое детей: девочка семи лет и мальчик восьми лет. Девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, мальчик находится в отделении нейрохирургии вместе с мамой. Состояние его менее тяжелое, но в ближайшее время предстоит оперативное вмешательство", - отметил врач. Брянцев добавил, что дать прогноз по реабилитации пострадавших сейчас сложно, так как реабилитационный период при таких повреждениях протекает достаточно длительное время. "Безусловно, у нас есть отдел реабилитации, восстановительного лечения, где работают опытные психологи. Они начинают с пациентом, с их родителями работать уже в первые сутки их нахождения и на протяжении всего периода госпитализации", - отметил специалист. Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05.30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html
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россия, курская область, москва, михаил мурашко, евгений поддубный, сергей собянин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Москва, Михаил Мурашко, Евгений Поддубный, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей

Глава НИИ Брянцев: доставленные из Курска в Москву дети в тяжелом состоянии

CC BY-SA 3.0 / Brattarb / НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Brattarb /
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Доставленная из Курска в Москву после ранения семилетняя девочка находится в реанимации на ИВЛ, состояние восьмилетнего мальчика менее тяжелое, он находится в отделении нейрохирургии в ожидании операции, сообщил журналистам директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы Александр Брянцев.
"К нам в институт поступили двое детей: девочка семи лет и мальчик восьми лет. Девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, мальчик находится в отделении нейрохирургии вместе с мамой. Состояние его менее тяжелое, но в ближайшее время предстоит оперативное вмешательство", - отметил врач.
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Брянцев добавил, что дать прогноз по реабилитации пострадавших сейчас сложно, так как реабилитационный период при таких повреждениях протекает достаточно длительное время.
"Безусловно, у нас есть отдел реабилитации, восстановительного лечения, где работают опытные психологи. Они начинают с пациентом, с их родителями работать уже в первые сутки их нахождения и на протяжении всего периода госпитализации", - отметил специалист.
Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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