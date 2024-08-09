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В Курске развернули склад для гумпомощи из других регионов - РИА Новости, 09.08.2024
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12:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kursk-1965152058.html
В Курске развернули склад для гумпомощи из других регионов
В Курске развернули склад для гумпомощи из других регионов - РИА Новости, 09.08.2024
В Курске развернули склад для гумпомощи из других регионов
Гуманитарный склад, куда поступает помощь для жителей приграничных территорий, развернули в Курске, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:32
2024-08-09T12:32
россия
курская область
курск
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Гуманитарный склад, куда поступает помощь для жителей приграничных территорий, развернули в Курске, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.&quot;В Курске развернут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов. Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1000 продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области – 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры Народного фронта передали более 100 тонн продуктов, волонтёры уже загрузили их на склад. Сегодня ожидаем еще не менее 5 поставок, это также порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения&quot;, - написал Смирнов.По его словам, дополнительно подготовили генераторы, бутилированную воду и лекарства. Врио губернатора уточнил, что продолжает держать ситуацию на контроле. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://radiosputnik.ru/20240809/chs-1965132903.html
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россия, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курске развернули склад для гумпомощи из других регионов

В Курске развернули гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Гуманитарный склад, куда поступает помощь для жителей приграничных территорий, развернули в Курске, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«

"В Курске развернут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов. Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1000 продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области – 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры Народного фронта передали более 100 тонн продуктов, волонтёры уже загрузили их на склад. Сегодня ожидаем еще не менее 5 поставок, это также порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения", - написал Смирнов.

По его словам, дополнительно подготовили генераторы, бутилированную воду и лекарства. Врио губернатора уточнил, что продолжает держать ситуацию на контроле.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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