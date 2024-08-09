В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей
Смирнов: в Курской области примут допмеры безопасности при эвакуации людей
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВрио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что встретился с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, с которым обсудил организацию системы оказания помощи вынужденным переселенцам.
"Отдельно обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей", - написал Смирнов.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.