https://ria.ru/20240809/kursk-1965140164.html

В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей

В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей

В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:50

2024-08-09T11:50

2024-08-09T11:50

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

михаил кузнецов (экс-губернатор)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что встретился с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, с которым обсудил организацию системы оказания помощи вынужденным переселенцам. "Отдельно обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей", - написал Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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курская область

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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , михаил кузнецов (экс-губернатор), валерий герасимов, вооруженные силы украины