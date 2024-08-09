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В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей - РИА Новости, 09.08.2024
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11:50 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kursk-1965140164.html
В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей
В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей
В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:50
2024-08-09T11:50
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
михаил кузнецов (экс-губернатор)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что встретился с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, с которым обсудил организацию системы оказания помощи вынужденным переселенцам. "Отдельно обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей", - написал Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , михаил кузнецов (экс-губернатор), валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области примут дополнительные меры безопасности при вывозе людей

Смирнов: в Курской области примут допмеры безопасности при эвакуации людей

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВрио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области примут дополнительные меры по организации безопасности людей при вывозе из опасной зоны, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что встретился с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, с которым обсудил организацию системы оказания помощи вынужденным переселенцам.
"Отдельно обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей", - написал Смирнов.
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В Курской области развернули 21 ПВР
Вчера, 11:40
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Курская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Михаил Кузнецов (экс-губернатор)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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