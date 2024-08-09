Рейтинг@Mail.ru
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 09.08.2024 (обновлено: 03:44 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kublitskiy-1965086754.html
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким - РИА Новости, 09.08.2024
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким
Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:35
2024-08-09T03:44
россия
сша
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1d60578c8ecc23eef133c98b7755ff.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в дипмиссии."Посольству известно о задержании россиянина. В настоящее время он содержится в тюрьме города Майами. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником", - говорится в сообщении.В посольстве добавили, что окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы американской прокуратуры, согласно которым граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев были арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html
https://ria.ru/20240808/ssha-1965004989.html
россия
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885418439_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f5421f9865bd3e5907d2eb029df4d871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, майами
Россия, США, Майами
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким

Посольство в США направило запрос на звонок с арестованным россиянином Кублицким

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в дипмиссии.
«
"Посольству известно о задержании россиянина. В настоящее время он содержится в тюрьме города Майами. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником", - говорится в сообщении.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В США вынесут приговор россиянину Дунаеву в 2024 году
1 декабря 2023, 00:34
В посольстве добавили, что окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы американской прокуратуры, согласно которым граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев были арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.
Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.
Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве
Вчера, 17:45
 
РоссияСШАМайами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала