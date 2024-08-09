https://ria.ru/20240809/kublitskiy-1965086754.html
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким - РИА Новости, 09.08.2024
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким
Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:35
2024-08-09T03:35
2024-08-09T03:44
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в дипмиссии."Посольству известно о задержании россиянина. В настоящее время он содержится в тюрьме города Майами. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником", - говорится в сообщении.В посольстве добавили, что окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы американской прокуратуры, согласно которым граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев были арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.
https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html
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россия, сша, майами
Посольство России направило в тюрьму в США запрос на звонок с Кублицким
Посольство в США направило запрос на звонок с арестованным россиянином Кублицким
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США направило в тюрьму Майами запрос на звонок с арестованным россиянином Павлом Кублицким и окажет ему необходимое содействие, заявили в дипмиссии.
«
"Посольству известно о задержании россиянина. В настоящее время он содержится в тюрьме города Майами. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы американской прокуратуры, согласно которым граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев были арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.
Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.
Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.