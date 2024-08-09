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Медики обстрелянной больницы в Кременной оказывают помощь на местах
Медики обстрелянной больницы в Кременной оказывают помощь на местах - РИА Новости, 09.08.2024
Медики обстрелянной больницы в Кременной оказывают помощь на местах
Медицинские работники обстрелянной украинскими войсками городской больницы в Кременной в ЛНР остаются на местах и оказывают помощь нуждающимся, при обстреле... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:25
2024-08-09T14:25
2024-08-09T14:25
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Медицинские работники обстрелянной украинскими войсками городской больницы в Кременной в ЛНР остаются на местах и оказывают помощь нуждающимся, при обстреле ранена лаборант больницы, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в Telegram-канале. Ранее глава Кременной Вячеслав Третьяков сообщил, что в пятницу украинские войска нанесли удар по городской больнице, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, также повреждены две машины скорой помощи. "В очередной раз лечебное учреждение Кременной подверглось обстрелу со стороны укронацистов… Медицинские работники не покинули своих рабочих мест и продолжают оказывать помощь", - написала министр. По ее словам, осколочные ранения получила лаборант Кременской ЦРМБ, женщина 1968 года, ей оказана необходимая медицинская помощь. Пащенко уточнила, что в здании частично выбиты окна, однако оценить ущерб нет возможности из-за угрозы новых обстрелов.
https://ria.ru/20240809/kremennaya-1965130204.html
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Медики обстрелянной больницы в Кременной оказывают помощь на местах
Минздрав ЛНР: медики больницы в Кременной остались на местах после обстрела