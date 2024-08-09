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Ребенок получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ в Кременной - РИА Новости, 09.08.2024
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11:04 09.08.2024 (обновлено: 11:18 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kremennaya-1965130204.html
Ребенок получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ в Кременной
Ребенок получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ в Кременной - РИА Новости, 09.08.2024
Ребенок получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ в Кременной
Девочка 13 лет тяжело ранена в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ в ЛНР, который она подобрала во дворе собственного дома, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:04
2024-08-09T11:18
кременная
вооруженные силы украины
луганская народная республика
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Девочка 13 лет тяжело ранена в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ в ЛНР, который она подобрала во дворе собственного дома, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."В Кременной 13-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ: украинская армия продолжает использовать запрещенное вооружение при обстреле мирных городов республики. Ребенок подобрал боеприпас кассетного типа во дворе собственного дома. С множественными осколочными ранениями девочка была доставлена в местную городскую больницу", - написал Третьяков.Глава администрации призвал жителей города, обнаружив подозрительный предмет, похожий на боеприпас, не приближаться к нему, а вызвать МЧС и полицию.
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кременная
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кременная, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кременная, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ребенок получил тяжелые травмы из-за атаки ВСУ в Кременной

В Кременной в ЛНР 13-летняя девочка получила тяжелые травмы из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Девочка 13 лет тяжело ранена в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ в ЛНР, который она подобрала во дворе собственного дома, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"В Кременной 13-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ: украинская армия продолжает использовать запрещенное вооружение при обстреле мирных городов республики. Ребенок подобрал боеприпас кассетного типа во дворе собственного дома. С множественными осколочными ранениями девочка была доставлена в местную городскую больницу", - написал Третьяков.
Глава администрации призвал жителей города, обнаружив подозрительный предмет, похожий на боеприпас, не приближаться к нему, а вызвать МЧС и полицию.
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КременнаяВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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