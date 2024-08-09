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Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:49 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/krasnogorsk-1965155060.html
Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа
Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа - РИА Новости, 09.08.2024
Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа
Московский областной форум "100% креатив" пройдет 23 августа в Красногорске, в рамках мероприятия состоятся деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:49
2024-08-09T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
московская областная дума
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский областной форум "100% креатив" пройдет 23 августа в Красногорске, в рамках мероприятия состоятся деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы, концерты, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. . Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Московской областной Думой и центром "Мой бизнес" Московской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Форум "100% креатив" станет продолжением серии форумов "100% Подмосковье", где предприниматели региона традиционно представляют свою продукцию, а посетители — знакомятся с разнообразными качественными товарами, произведенными в Московской области. Кроме того, бизнес получает возможность не только повысить узнаваемость своих брендов, но и обменяться опытом с коллегами, найти потенциальных бизнес-партнеров и познакомиться с мерами поддержки региона. Уверены, форум станет отличной площадкой для вдохновения и новых бизнес-идей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В мероприятии примут участие предприниматели Подмосковья, представители органов государственной власти и жители Московской области. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.
https://ria.ru/20240807/festival-1964700127.html
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московская область (подмосковье), красногорск, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Московская областная дума

Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на город Красногорск Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский областной форум "100% креатив" пройдет 23 августа в Красногорске, в рамках мероприятия состоятся деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы, концерты, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. .
Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Московской областной Думой и центром "Мой бизнес" Московской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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"Форум "100% креатив" станет продолжением серии форумов "100% Подмосковье", где предприниматели региона традиционно представляют свою продукцию, а посетители — знакомятся с разнообразными качественными товарами, произведенными в Московской области. Кроме того, бизнес получает возможность не только повысить узнаваемость своих брендов, но и обменяться опытом с коллегами, найти потенциальных бизнес-партнеров и познакомиться с мерами поддержки региона. Уверены, форум станет отличной площадкой для вдохновения и новых бизнес-идей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В мероприятии примут участие предприниматели Подмосковья, представители органов государственной власти и жители Московской области.
Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.
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