https://ria.ru/20240809/krasnogorsk-1965155060.html

Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа

Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа - РИА Новости, 09.08.2024

Московский областной форум "100% креатив" пройдет в Красногорске 23 августа

Московский областной форум "100% креатив" пройдет 23 августа в Красногорске, в рамках мероприятия состоятся деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:49

2024-08-09T12:49

2024-08-09T12:49

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московский областной форум "100% креатив" пройдет 23 августа в Красногорске, в рамках мероприятия состоятся деловая программа, выставка-ярмарка, мастер-классы, концерты, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. . Мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Московской областной Думой и центром "Мой бизнес" Московской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Форум "100% креатив" станет продолжением серии форумов "100% Подмосковье", где предприниматели региона традиционно представляют свою продукцию, а посетители — знакомятся с разнообразными качественными товарами, произведенными в Московской области. Кроме того, бизнес получает возможность не только повысить узнаваемость своих брендов, но и обменяться опытом с коллегами, найти потенциальных бизнес-партнеров и познакомиться с мерами поддержки региона. Уверены, форум станет отличной площадкой для вдохновения и новых бизнес-идей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В мероприятии примут участие предприниматели Подмосковья, представители органов государственной власти и жители Московской области. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.

https://ria.ru/20240807/festival-1964700127.html

https://ria.ru/20240808/izdeliya-1965031412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, московская областная дума