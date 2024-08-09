https://ria.ru/20240809/koshki-1965131108.html

Стала известна самая популярная кличка для московских кошек

Стала известна самая популярная кличка для московских кошек - РИА Новости, 09.08.2024

Стала известна самая популярная кличка для московских кошек

Москвичи чаще всего называли кошек в 2024 году именем Муся, также среди популярных кличек - Алиса, Симба и Персик, сообщила председатель комитета... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:06

2024-08-09T11:06

2024-08-09T11:06

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называли кошек в 2024 году именем Муся, также среди популярных кличек - Алиса, Симба и Персик, сообщила председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук. Ее слова приводит сайт мэра и правительства города."По статистике, самой популярной кличкой в 2024 году для кошек стала Муся - около 1,5 тысячи кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн. В топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик", - заявила Шинкарук. Она уточнила, что популярными породами котов среди москвичей являются шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

https://ria.ru/20240723/priyuty-1961568698.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество