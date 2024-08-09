Рейтинг@Mail.ru
Стала известна самая популярная кличка для московских кошек - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/koshki-1965131108.html
Стала известна самая популярная кличка для московских кошек
Стала известна самая популярная кличка для московских кошек - РИА Новости, 09.08.2024
Стала известна самая популярная кличка для московских кошек
Москвичи чаще всего называли кошек в 2024 году именем Муся, также среди популярных кличек - Алиса, Симба и Персик, сообщила председатель комитета... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:06
2024-08-09T11:06
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720118_0:172:3115:1924_1920x0_80_0_0_4afe47a2880271870544b609311421ce.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называли кошек в 2024 году именем Муся, также среди популярных кличек - Алиса, Симба и Персик, сообщила председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук. Ее слова приводит сайт мэра и правительства города."По статистике, самой популярной кличкой в 2024 году для кошек стала Муся - около 1,5 тысячи кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн. В топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик", - заявила Шинкарук. Она уточнила, что популярными породами котов среди москвичей являются шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.
https://ria.ru/20240723/priyuty-1961568698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720118_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_fcc230313b19275258375135737c0f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Стала известна самая популярная кличка для московских кошек

Самой популярной кличкой для московских кошек в 2024 году стала Муся

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошки
Кошки - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кошки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москвичи чаще всего называли кошек в 2024 году именем Муся, также среди популярных кличек - Алиса, Симба и Персик, сообщила председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук. Ее слова приводит сайт мэра и правительства города.
"По статистике, самой популярной кличкой в 2024 году для кошек стала Муся - около 1,5 тысячи кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн. В топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик", - заявила Шинкарук.
Она уточнила, что популярными породами котов среди москвичей являются шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.
Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На выставке-пристройстве на ВДНХ из приютов забрали семь кошек и щенка
23 июля, 20:28
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала