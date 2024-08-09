ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана
Бригады "Аль-Кассам" подтвердили гибель одного из командиров при авиаударе ЦАХАЛ
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из командиров формирований Самер Махмуд Аль-Хадж погиб при авиаударе Израиля на юге Ливана.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров палестинского движения ХАМАС. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, отвечавшего за пуск снарядов с территории Ливана по Израилю.
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"Полевой командир "Аль-Кассам" Самер Махмуд аль-Хадж погиб в пятницу в результате убийства, совершенного сионистскими (израильскими – ред.) самолетами в городе Сайда на юге Ливана", - говорится в заявлении бригад.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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