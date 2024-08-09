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ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 09.08.2024
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22:49 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/khamas-1965309173.html
ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана
ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 09.08.2024
ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из командиров формирований Самер Махмуд Аль-Хадж погиб при авиаударе... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:49
2024-08-09T22:49
в мире
израиль
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бейрут
исмаил хания
хасан насрулла
хамас
хезболла
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из командиров формирований Самер Махмуд Аль-Хадж погиб при авиаударе Израиля на юге Ливана. Ранее источник рассказал РИА Новости, что израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров палестинского движения ХАМАС. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, отвечавшего за пуск снарядов с территории Ливана по Израилю. "Полевой командир "Аль-Кассам" Самер Махмуд аль-Хадж погиб в пятницу в результате убийства, совершенного сионистскими (израильскими – ред.) самолетами в городе Сайда на юге Ливана", - говорится в заявлении бригад. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240806/tsakhal-1964519636.html
https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, хасан насрулла, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров при ударе ЦАХАЛ на юге Ливана

Бригады "Аль-Кассам" подтвердили гибель одного из командиров при авиаударе ЦАХАЛ

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что один из командиров формирований Самер Махмуд Аль-Хадж погиб при авиаударе Израиля на юге Ливана.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров палестинского движения ХАМАС. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Ливане одного из высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, отвечавшего за пуск снарядов с территории Ливана по Израилю.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ЦАХАЛ раскрыл судьбу последнего человека, пропавшего после атаки 7 октября
6 августа, 21:33
«
"Полевой командир "Аль-Кассам" Самер Махмуд аль-Хадж погиб в пятницу в результате убийства, совершенного сионистскими (израильскими – ред.) самолетами в городе Сайда на юге Ливана", - говорится в заявлении бригад.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем
Вчера, 16:31
 
В миреИзраильЛиванБейрутИсмаил ХанияХасан НасруллаХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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