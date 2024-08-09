https://ria.ru/20240809/kanada-1965076623.html

Канада примет на вооружение новые истребители F-35

Канада примет на вооружение новые истребители F-35 - РИА Новости, 09.08.2024

Канада примет на вооружение новые истребители F-35

Канада вскоре примет на вооружение новые истребители F-35, патрульные воздушные суда и военные корабли, заявил министр обороны страны Билл Блэйр. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:43

2024-08-09T00:43

2024-08-09T00:43

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Канада вскоре примет на вооружение новые истребители F-35, патрульные воздушные суда и военные корабли, заявил министр обороны страны Билл Блэйр. "Поскольку Канада перестраивает свой основной флот, вскоре будут приняты новые истребители F-35 второго поколения, патрульные самолеты, военные корабли на базе конструкции систем BAS Type 26", - сообщил он на пресс-конференции. По словам Блэйра, все будущие вооружения будут являться платформами, которые планируется использовать совместно с Австралией. Он также сообщил, что власти двух стран намерены проводить общие военные учения для повышения совместимости и набора навыков их вооруженных сил. "Кроме того, Канада и Австралия продолжат укреплять сотрудничество и развивать возможности в киберпространстве, а также науке и технологиях", - добавил министр.

https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

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в мире, технологии, канада, австралия, f-35