https://ria.ru/20240809/japonija-1965089899.html

В Японии прокомментировали отказ G7 от участия в церемонии в Нагасаки

В Японии прокомментировали отказ G7 от участия в церемонии в Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2024

В Японии прокомментировали отказ G7 от участия в церемонии в Нагасаки

Если послы стран G7 отказываются от участия в памятной церемонии в Нагасаки без приглашения на нее Израиля, им следовало отказаться от участия и в церемонии в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:50

2024-08-09T04:50

2024-08-09T04:50

в мире

нагасаки (город)

израиль

хиросима (префектура)

мунэо судзуки

g7

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Если послы стран G7 отказываются от участия в памятной церемонии в Нагасаки без приглашения на нее Израиля, им следовало отказаться от участия и в церемонии в Хиросиме, куда не пригласили Россию и Белоруссию, тогда был бы соблюден справедливый баланс, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Ранее сообщалось, что Нагасаки не пригласит Израиль для участия в ежегодной траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, такое решение принял мэр города Сиро Судзуки. В конце июля послы стран G7 и Евросоюза направили ему коллективное письмо, в котором высказали неудовольствие тем, что послу Израиля не будет направлено приглашение, и пригрозили, что в таком случае не смогут представлять свои страны на церемонии на высоком уровне. В четверг мэр дал пресс-конференцию, на которой подтвердил, что решение останется неизменным. Послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии не примут участия в церемонии, которая состоится позже в пятницу в Нагасаки. "Находящиеся в Токио посол США и других стран G7 заявили, что если на церемонию в Нагасаки не пригласят посла Израиля, то они тоже не будут участвовать. Но если они так заявляют, то тогда странно, что они не возмущаются тем, что в Хиросиму не была приглашена Россия. Тогда они должны были бы сначала сказать, что если не пригласят Россию, то мы тоже не поедем", - сказал Мунэо Судзуки. Он считает, что это было бы логичным и справедливым. "Если вы заявляете мэру Нагасаки, что если он не пригласит Израиль, то мы тоже не приедем, то начните тогда с того, что на церемонию не пригласили Россию и Белоруссию. Раз такое дело, послы G7, начиная с посла США, должны были бы заявить, что это несправедливо и что они тогда будут бойкотировать церемонию в Хиросиме. Вот тогда будет выдержан справедливый баланс", - сказал Судзуки. Он считает, что суть церемонии мира, проводимых в годовщины атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, в том, чтобы страны стремились к миру друг с другом. "Это церемония мира, церемония, целью которой является мир. А раз так, то церемония мира должна способствовать тому, чтобы страны, преодолев различия рас, цветов кожи, государственных границ, стремились к миру друг с другом. Это и есть мирная церемония", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240807/posoly-1964557665.html

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

нагасаки (город)

израиль

хиросима (префектура)

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в мире, нагасаки (город), израиль, хиросима (префектура), мунэо судзуки, g7, вторая мировая война (1939-1945)