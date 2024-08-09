https://ria.ru/20240809/japonija-1965088593.html

В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку

В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку - РИА Новости, 09.08.2024

В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку

"Премьер-министр из Хиросимы" Фумио Кисида обязан добиться от США извинений, приложив дипломатические усилия, заявил РИА Новости депутат верхней палаты... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:19

2024-08-09T04:19

2024-08-09T04:20

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

фумио кисида

мунэо судзуки

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. "Премьер-министр из Хиросимы" Фумио Кисида обязан добиться от США извинений, приложив дипломатические усилия, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "Фумио Кисида часто говорит, что он "премьер-министр из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия". Но пострадавшей от атомного оружия Хиросиму сделали Соединенные Штаты. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом. Премьер-министр Кисида должен был бы предпринять для этого дипломатические усилия. В следующем году исполнится 80 лет со дня бомбардировки. И я считаю, что США должны принести извинения и выразить сожаления (о содеянном – ред.)", - сказал Судзуки. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, фумио кисида, мунэо судзуки, вторая мировая война (1939-1945)