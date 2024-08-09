https://ria.ru/20240809/japonija-1965088593.html
В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку
В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку - РИА Новости, 09.08.2024
В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку
"Премьер-министр из Хиросимы" Фумио Кисида обязан добиться от США извинений, приложив дипломатические усилия, заявил РИА Новости депутат верхней палаты... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:19
2024-08-09T04:19
2024-08-09T04:20
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
фумио кисида
мунэо судзуки
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/34/1499763465_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_fcc61dddf4a71b29188f217af753ef6c.jpg
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. "Премьер-министр из Хиросимы" Фумио Кисида обязан добиться от США извинений, приложив дипломатические усилия, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "Фумио Кисида часто говорит, что он "премьер-министр из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия". Но пострадавшей от атомного оружия Хиросиму сделали Соединенные Штаты. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом. Премьер-министр Кисида должен был бы предпринять для этого дипломатические усилия. В следующем году исполнится 80 лет со дня бомбардировки. И я считаю, что США должны принести извинения и выразить сожаления (о содеянном – ред.)", - сказал Судзуки. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/34/1499763465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63993a59fa915133c62a38087490602a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, фумио кисида, мунэо судзуки, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Фумио Кисида, Мунэо Судзуки, Вторая мировая война (1939-1945)
В Японии призвали Кисиду добиться от США извинений за атомную бомбардировку
Судзуки: "Премьер-министр из Хиросимы" Кисида обязан добиваться извинений от США