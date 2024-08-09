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Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе - РИА Новости, 09.08.2024
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10:41 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/izrail-1965122150.html
Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе
Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе - РИА Новости, 09.08.2024
Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:41
2024-08-09T10:41
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры". В четверг армия Израиля призвала жителей восточных районов Хан-Юниса срочно эвакуироваться в гуманитарную зону. По данным израильских военных, эти меры были приняты после запуска ракетных снарядов в направлении Израиля из Хан-Юниса. "После получения данных разведки о присутствии террористов и террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса на юге сектора Гага... 98-я дивизия армии обороны Израиля начала проведение операции в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Сообщается, что израильские военные ведут боевые действия "как над, так и под землей", а также что ВВС Израиля уже нанесли удары более, чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по складам с оружием. В июле израильская армия приказала палестинцам, проживающим в восточной части Хан-Юниса, покинуть ее под предлогом проведения в этом месте военной операции. Это произошло после того, как оттуда были выпущены несколько ракет в сторону Израиля. Люди смогли вернуться в эти районы только к концу июля. По словам местных жителей, район операции после выхода израильской армии был разрушен полностью, вернувшиеся люди живут в палатках. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html
https://ria.ru/20231221/evakuatsiya-1917125787.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ сообщил о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры".
В четверг армия Израиля призвала жителей восточных районов Хан-Юниса срочно эвакуироваться в гуманитарную зону. По данным израильских военных, эти меры были приняты после запуска ракетных снарядов в направлении Израиля из Хан-Юниса.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В ЦАХАЛ приграничные к сектору Газа районы назвали зоной военных действий
19 октября 2023, 11:54
"После получения данных разведки о присутствии террористов и террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса на юге сектора Гага... 98-я дивизия армии обороны Израиля начала проведение операции в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
Сообщается, что израильские военные ведут боевые действия "как над, так и под землей", а также что ВВС Израиля уже нанесли удары более, чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по складам с оружием.
В июле израильская армия приказала палестинцам, проживающим в восточной части Хан-Юниса, покинуть ее под предлогом проведения в этом месте военной операции. Это произошло после того, как оттуда были выпущены несколько ракет в сторону Израиля. Люди смогли вернуться в эти районы только к концу июля. По словам местных жителей, район операции после выхода израильской армии был разрушен полностью, вернувшиеся люди живут в палатках.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Жители города Хан-Юнис осматривают повреждения дома после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы
21 декабря 2023, 06:50
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Армия Израиля сообщила об окончании операции в Хан-Юнисе на юге Газы
30 июля, 12:50
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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