https://ria.ru/20240809/izrail-1965122150.html

Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе

Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе - РИА Новости, 09.08.2024

Армия Израиля начала операцию в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:41

2024-08-09T10:41

2024-08-09T10:41

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры". В четверг армия Израиля призвала жителей восточных районов Хан-Юниса срочно эвакуироваться в гуманитарную зону. По данным израильских военных, эти меры были приняты после запуска ракетных снарядов в направлении Израиля из Хан-Юниса. "После получения данных разведки о присутствии террористов и террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса на юге сектора Гага... 98-я дивизия армии обороны Израиля начала проведение операции в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Сообщается, что израильские военные ведут боевые действия "как над, так и под землей", а также что ВВС Израиля уже нанесли удары более, чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по складам с оружием. В июле израильская армия приказала палестинцам, проживающим в восточной части Хан-Юниса, покинуть ее под предлогом проведения в этом месте военной операции. Это произошло после того, как оттуда были выпущены несколько ракет в сторону Израиля. Люди смогли вернуться в эти районы только к концу июля. По словам местных жителей, район операции после выхода израильской армии был разрушен полностью, вернувшиеся люди живут в палатках. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231019/gaza-1903789354.html

https://ria.ru/20231221/evakuatsiya-1917125787.html

https://ria.ru/20240730/izrail-1962898385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году