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"Хезболла" может напасть на Израиль раньше Ирана, пишет NYT

"Хезболла" может напасть на Израиль раньше Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 09.08.2024

"Хезболла" может напасть на Израиль раньше Ирана, пишет NYT

Ливанское движение "Хезболла" может напасть на Израиль раньше, чем Иран предпримет собственный ответный удар, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:57

2024-08-09T04:57

2024-08-09T06:12

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" может напасть на Израиль раньше, чем Иран предпримет собственный ответный удар, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников и представителя западной разведслужбы. "Хезболла" грозит Израилю возмездием за ликвидацию в Бейруте своего командира Фуада Шукра, а Иран обещает не оставить без ответа убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Согласно последней информации, "Хезболла"… скорее всего нанесет первый отдельный удар до того, как Иран осуществит свою ответную атаку", — пишет издание. В то же время газета подчеркивает, что поступающие данные о возможной атаке часто меняются и носят обрывочный характер. По данным New York Times, несмотря на то, что в Израиле заявляют о готовности к отражению возможных угроз, Иран и "Хезболла" могут одновременно запустить достаточное число целей, чтобы перегрузить израильскую систему ПРО "Железный купол". Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации Пезешкиана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.

https://ria.ru/20240731/tsakhal-1963049199.html

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израиль

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