"Хезболла" может напасть на Израиль раньше Ирана, пишет NYT
NYT: "Хезболла" может напасть на Израиль раньше, чем Иран нанесет ответный удар
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" может напасть на Израиль раньше, чем Иран предпримет собственный ответный удар, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников и представителя западной разведслужбы.
"Хезболла" грозит Израилю возмездием за ликвидацию в Бейруте своего командира Фуада Шукра, а Иран обещает не оставить без ответа убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
"Согласно последней информации, "Хезболла"… скорее всего нанесет первый отдельный удар до того, как Иран осуществит свою ответную атаку", — пишет издание.
В то же время газета подчеркивает, что поступающие данные о возможной атаке часто меняются и носят обрывочный характер.
По данным New York Times, несмотря на то, что в Израиле заявляют о готовности к отражению возможных угроз, Иран и "Хезболла" могут одновременно запустить достаточное число целей, чтобы перегрузить израильскую систему ПРО "Железный купол".
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации Пезешкиана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.