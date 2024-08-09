https://ria.ru/20240809/infrastruktura-1965101673.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 09.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

На Украине сообщают о повреждении объекта критической инфраструктуры в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:07

2024-08-09T08:07

2024-08-09T08:07

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Украине сообщают о повреждении объекта критической инфраструктуры в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240110/kherson-1920433287.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины