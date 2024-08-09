https://ria.ru/20240809/harkov-1965280109.html

В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного

В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного - РИА Новости, 09.08.2024

В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного

В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена украинского военнослужащего, сообщило в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:17

2024-08-09T19:17

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена украинского военнослужащего, сообщило в пятницу украинское издание "Страна". "В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили освобожденного из плена военнослужащего. Военный заявил, что полиция на заявление не отреагировала, поскольку это военное преступление, и посоветовали обратиться в госбюро расследований (ГБР), но из харьковского филиала ГБР его выгнали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Причина конфликта не уточняется. На опубликованном изданием видео видно, что двое мужчин в военной одежде наносят удары, толкают мужчину в гражданском. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240808/rabotniki-1964798599.html

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины