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В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного - РИА Новости, 09.08.2024
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19:17 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/harkov-1965280109.html
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного - РИА Новости, 09.08.2024
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена украинского военнослужащего, сообщило в пятницу украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:17
2024-08-09T19:17
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена украинского военнослужащего, сообщило в пятницу украинское издание "Страна". "В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили освобожденного из плена военнослужащего. Военный заявил, что полиция на заявление не отреагировала, поскольку это военное преступление, и посоветовали обратиться в госбюро расследований (ГБР), но из харьковского филиала ГБР его выгнали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Причина конфликта не уточняется. На опубликованном изданием видео видно, что двое мужчин в военной одежде наносят удары, толкают мужчину в гражданском. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240808/rabotniki-1964798599.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военного

"Страна": в Харькове избили освобожденного из плена украинского военнослужащего

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена украинского военнослужащего, сообщило в пятницу украинское издание "Страна".
"В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили освобожденного из плена военнослужащего. Военный заявил, что полиция на заявление не отреагировала, поскольку это военное преступление, и посоветовали обратиться в госбюро расследований (ГБР), но из харьковского филиала ГБР его выгнали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Причина конфликта не уточняется. На опубликованном изданием видео видно, что двое мужчин в военной одежде наносят удары, толкают мужчину в гражданском.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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