Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск
© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМосковское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого созыва Алексей Шапошников, он лично приехал в регион для передачи гуманитарного груза.
"Гуманитарная колонна московского отделения партии "Единая Россия" прибыла в Курск. Разгружаем машины в центре оказания помощи, куда приходят гуманитарные грузы со всей страны. Наша работа не будет останавливаться – москвичи продолжат помогать курянам, пострадавшим от бесчеловечной атаки ВСУ", - написал Шапошников в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил все, кто оказывает поддержку жителям Курской области.
"Москва своих не бросает!" - написал Шапошников.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.