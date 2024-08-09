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Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск - РИА Новости, 09.08.2024
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Надежные люди
 
13:37 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html
Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск
Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск - РИА Новости, 09.08.2024
Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск
Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:37
2024-08-09T13:37
надежные люди
курская область
алексей шапошников
валерий герасимов
вооруженные силы украины
единая россия
курск
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого созыва Алексей Шапошников, он лично приехал в регион для передачи гуманитарного груза. "Гуманитарная колонна московского отделения партии "Единая Россия" прибыла в Курск. Разгружаем машины в центре оказания помощи, куда приходят гуманитарные грузы со всей страны. Наша работа не будет останавливаться – москвичи продолжат помогать курянам, пострадавшим от бесчеловечной атаки ВСУ", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. Он поблагодарил все, кто оказывает поддержку жителям Курской области. "Москва своих не бросает!" - написал Шапошников. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/nko-1965033845.html
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курская область, алексей шапошников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, единая россия, курск, гуманитарная помощь
Надежные люди, Курская область, Алексей Шапошников, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Курск, Гуманитарная помощь

Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск

© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМосковское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск
Московское отделение Единой России доставило гуманитарную помощь в Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого созыва Алексей Шапошников, он лично приехал в регион для передачи гуманитарного груза.
"Гуманитарная колонна московского отделения партии "Единая Россия" прибыла в Курск. Разгружаем машины в центре оказания помощи, куда приходят гуманитарные грузы со всей страны. Наша работа не будет останавливаться – москвичи продолжат помогать курянам, пострадавшим от бесчеловечной атаки ВСУ", - написал Шапошников в своем Telegram-канале.
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Он поблагодарил все, кто оказывает поддержку жителям Курской области.
"Москва своих не бросает!" - написал Шапошников.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Надежные людиКурская областьАлексей ШапошниковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияКурскГуманитарная помощь
 
 
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