https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html

Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск

Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск - РИА Новости, 09.08.2024

Московское отделение "Единой России" доставило гуманитарную помощь в Курск

Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:37

2024-08-09T13:37

2024-08-09T13:37

надежные люди

курская область

алексей шапошников

валерий герасимов

вооруженные силы украины

единая россия

курск

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" доставило гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщил председатель Московской городской думы седьмого созыва Алексей Шапошников, он лично приехал в регион для передачи гуманитарного груза. "Гуманитарная колонна московского отделения партии "Единая Россия" прибыла в Курск. Разгружаем машины в центре оказания помощи, куда приходят гуманитарные грузы со всей страны. Наша работа не будет останавливаться – москвичи продолжат помогать курянам, пострадавшим от бесчеловечной атаки ВСУ", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. Он поблагодарил все, кто оказывает поддержку жителям Курской области. "Москва своих не бросает!" - написал Шапошников. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/nko-1965033845.html

https://ria.ru/20240809/magaziny-1965100085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, алексей шапошников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, единая россия, курск, гуманитарная помощь