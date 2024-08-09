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Альянс рекламодателей объявил о роспуске из-за "войны" с Маском, пишут СМИ
Альянс рекламодателей объявил о роспуске из-за "войны" с Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
Альянс рекламодателей объявил о роспуске из-за "войны" с Маском, пишут СМИ
Влиятельная группа рекламной индустрии заявила, что прекращает свою деятельность в связи с иском, который подала компания американского миллиардера Илона Маска, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:41
2024-08-09T00:41
2024-08-09T00:46
технологии
илон маск
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Влиятельная группа рекламной индустрии заявила, что прекращает свою деятельность в связи с иском, который подала компания американского миллиардера Илона Маска, владеющая социальной сетью Х, пишет газета New York Times со ссылкой на служебную переписку. Ранее Маск "объявил войну" компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не размещают там рекламу. Генеральный директор соцсети Линда Яккарино заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот. Федерация рекламодателей отрицает, что деятельность GARM нарушила закон, однако заявила, что у этой некоммерческой организации нет финансовых ресурсов для продолжения работы во время судебной тяжбы. Исполнительный директор WFA Стефан Лоэрке сообщил членам организации по электронной почте, что GARM немедленно прекратит свою работу. "Это решение не было принято легкомысленно, но GARM - некоммерческая организация, и ее ресурсы ограничены", - цитирует газета письмо. В компании X новость о прекращении деятельности GARM была воспринята с радостью. "Это важное признание и необходимый шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что это означает, что грядет реформа всей экосистемы", - говорится в заявлении Яккарино по этому поводу. Организация GARM была создана после того, как в социальных сетях появилось видео массовой стрельбы в новозеландском городе Крайстчерче в 2019 году. Рекламодатели присоединились к некоммерческой организации, чтобы заставить социальные платформы принять более строгие правила модерации контента. После приобретения Маском соцсети GARM рекомендовала своим членам заморозить рекламные расходы на этой площадке.
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технологии, илон маск
Альянс рекламодателей объявил о роспуске из-за "войны" с Маском, пишут СМИ
NT: рекламная индустрия прекратила работу из-за иска компании Маска к соцсети X
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Влиятельная группа рекламной индустрии заявила, что прекращает свою деятельность в связи с иском, который подала компания американского миллиардера Илона Маска, владеющая социальной сетью Х, пишет газета New York Times
со ссылкой на служебную переписку.
Ранее Маск "объявил войну" компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не размещают там рекламу. Генеральный директор соцсети Линда Яккарино заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот.
Федерация рекламодателей отрицает, что деятельность GARM нарушила закон, однако заявила, что у этой некоммерческой организации нет финансовых ресурсов для продолжения работы во время судебной тяжбы. Исполнительный директор WFA Стефан Лоэрке сообщил членам организации по электронной почте, что GARM немедленно прекратит свою работу. "Это решение не было принято легкомысленно, но GARM - некоммерческая организация, и ее ресурсы ограничены", - цитирует газета письмо.
В компании X новость о прекращении деятельности GARM была воспринята с радостью. "Это важное признание и необходимый шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что это означает, что грядет реформа всей экосистемы", - говорится в заявлении Яккарино по этому поводу.
Организация GARM была создана после того, как в социальных сетях появилось видео массовой стрельбы в новозеландском городе Крайстчерче в 2019 году. Рекламодатели присоединились к некоммерческой организации, чтобы заставить социальные платформы принять более строгие правила модерации контента. После приобретения Маском соцсети GARM рекомендовала своим членам заморозить рекламные расходы на этой площадке.