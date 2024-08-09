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Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу - РИА Новости, 09.08.2024
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15:24 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/glava-1965215914.html
Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу
Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу - РИА Новости, 09.08.2024
Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась за призыв женщин на обязательную военную службу. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:24
2024-08-09T15:24
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась за призыв женщин на обязательную военную службу. Ранее командующий вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу в армии или национальной гвардии. "Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в (национальной гвардии - ред.) Земессардзе. Как мне говорили земессарги, там, где есть женщины, они сами становятся более дисциплинированными, улучшается атмосфера. Я думаю, что это принесет пользу всем", - приводит слова Браже портал Delfi.lv. В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет. Мужчины, получающие высшее образование, а также женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут подать заявление на добровольную военную службу, им будет отдаваться приоритет перед призывниками.
https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html
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в мире, латвия
В мире, Латвия
Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу

Глава МИД Латвии Браже выступила за призыв женщин на обязательную военную службу

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Флаги Латвии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась за призыв женщин на обязательную военную службу.
Ранее командующий вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу в армии или национальной гвардии.
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"Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в (национальной гвардии - ред.) Земессардзе. Как мне говорили земессарги, там, где есть женщины, они сами становятся более дисциплинированными, улучшается атмосфера. Я думаю, что это принесет пользу всем", - приводит слова Браже портал Delfi.lv.
В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет. Мужчины, получающие высшее образование, а также женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут подать заявление на добровольную военную службу, им будет отдаваться приоритет перед призывниками.
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