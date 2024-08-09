https://ria.ru/20240809/glava-1965215914.html

Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу

Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу - РИА Новости, 09.08.2024

Глава МИД Латвии поддержала идею призыва женщин на военную службу

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась за призыв женщин на обязательную военную службу. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:24

2024-08-09T15:24

2024-08-09T15:24

в мире

латвия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896064690_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_ff2ec902d1972c1923ba909b669bc810.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказалась за призыв женщин на обязательную военную службу. Ранее командующий вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу в армии или национальной гвардии. "Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в (национальной гвардии - ред.) Земессардзе. Как мне говорили земессарги, там, где есть женщины, они сами становятся более дисциплинированными, улучшается атмосфера. Я думаю, что это принесет пользу всем", - приводит слова Браже портал Delfi.lv. В апреле 2023 года парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет. Мужчины, получающие высшее образование, а также женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут подать заявление на добровольную военную службу, им будет отдаваться приоритет перед призывниками.

https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html

https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия