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При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 09.08.2024
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:05
2024-08-09T17:05
2024-08-09T17:13
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
шебекино
муром
вячеслав гладков
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ подвергся очередным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. На участке автодороги Зиборовка — Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены три мирных жителя. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у одного мужчины баротравма и осколочные ранения лица и плеча. По информации медиков скорой помощи, у обоих средняя степень тяжести. В тяжелом состоянии третий пострадавший, у мужчины баротравма, ранения лица и ожог предплечья. Пострадавшие бригадами СМП доставлены в областную клиническую больницу", - написал он.Глава области добавил, что в результате атаки беспилотника в Шебекино осколками посечены три автобуса и один легковой автомобиль. Также повреждены остекление и фасад нежилого здания."Частный сектор города попал под обстрел. В четырех домах выбиты окна, в пятом повреждены хозпостройка и забор", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, муром, вячеслав гладков, россия, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Гладков: три человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Шебекинском округе