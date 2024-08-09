https://ria.ru/20240809/gladkov-1965248782.html

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 09.08.2024

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:05

2024-08-09T17:05

2024-08-09T17:13

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

шебекино

муром

вячеслав гладков

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ подвергся очередным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. На участке автодороги Зиборовка — Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены три мирных жителя. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у одного мужчины баротравма и осколочные ранения лица и плеча. По информации медиков скорой помощи, у обоих средняя степень тяжести. В тяжелом состоянии третий пострадавший, у мужчины баротравма, ранения лица и ожог предплечья. Пострадавшие бригадами СМП доставлены в областную клиническую больницу", - написал он.Глава области добавил, что в результате атаки беспилотника в Шебекино осколками посечены три автобуса и один легковой автомобиль. Также повреждены остекление и фасад нежилого здания."Частный сектор города попал под обстрел. В четырех домах выбиты окна, в пятом повреждены хозпостройка и забор", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, муром, вячеслав гладков, россия, происшествия