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В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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16:39 09.08.2024 (обновлено: 17:58 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области
События в районе Суджи в Курской области привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ, написал официальный представитель "Газпрома" Сергей... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:39
2024-08-09T17:58
экономика
курская область
газпром
группа газ
европа
россия
суджа
сергей куприянов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. События в районе Суджи в Курской области привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ, написал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в Telegram-канале компании, задавшись вопросом, кому это может быть выгодно."Девятого августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?" — говорится в комментарии.Куприянов добавил, что существенным фактором также могут стать плановые профилактические работы на газовых объектах в Норвегии. Аналитики "Газпрома" не исключают, что они могут затянуться, как это произошло и в прошлом году."Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", — заключил представитель компании."Газпром" подает газ для транзита в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа". Этот маршрут сейчас — единственный на Запад. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 14,9 миллиарда кубометров, что составляет, по данным Евростата, примерно 4,5% от потребления в ЕС. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа опустилась до 39,4 миллиона кубометров, а 8 августа — до 37,3 миллиона кубометров.Биржевые цены на газ в Европе начали расти на фоне опасений за транзит российского газа через Украину. По итогам торгов четверга на лондонской бирже ICE цена выросла почти на пять процентов, до 455 долларов за тысячу кубометров.Опасения рынка вызвала попытка ВСУ захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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курская область
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экономика, курская область, газпром, группа газ, европа, россия, суджа, сергей куприянов, вооруженные силы украины, валерий герасимов, евростат
Экономика, Курская область, Газпром, Группа ГАЗ, Европа, Россия, Суджа, Сергей Куприянов, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Евростат
В "Газпроме" задались вопросом, кому выгодны события в Курской области

"Газпром": после событий в Курской области в Европе резко подорожал газ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОбслуживание ГПЗ
Обслуживание ГПЗ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. События в районе Суджи в Курской области привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ, написал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в Telegram-канале компании, задавшись вопросом, кому это может быть выгодно.
«
"Девятого августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?" — говорится в комментарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире по итогам 2023 года стали США (86 миллионов тонн), Катар и Австралия (примерно по 80 миллионов тонн).

Куприянов добавил, что существенным фактором также могут стать плановые профилактические работы на газовых объектах в Норвегии. Аналитики "Газпрома" не исключают, что они могут затянуться, как это произошло и в прошлом году.
«
"Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", — заключил представитель компании.
"Газпром" подает газ для транзита в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа". Этот маршрут сейчас — единственный на Запад. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 14,9 миллиарда кубометров, что составляет, по данным Евростата, примерно 4,5% от потребления в ЕС. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа опустилась до 39,4 миллиона кубометров, а 8 августа — до 37,3 миллиона кубометров.
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Опасения рынка вызвала попытка ВСУ захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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ЭкономикаКурская областьГазпромГруппа ГАЗЕвропаРоссияСуджаСергей КуприяновВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовЕвростат
 
 
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