Рейтинг@Mail.ru
Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
22:14 09.08.2024 (обновлено: 22:19 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/gazifikatsiya-1965306273.html
Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет
Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет - РИА Новости, 09.08.2024
Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет
Газификация Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед, станет толчком для экономики всей страны, потому что многие заводы будут... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:14
2024-08-09T22:19
мурманская область
экономика
мурманская область
фосагро
еврохим
сергей цивилев
андрей чибис
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463974_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_40d44b7ec25fc332ffcb9e97c42850c9.jpg
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Газификация Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед, станет толчком для экономики всей страны, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта, отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который находится с рабочим визитом в регионе. В правительстве Мурманской области в рамках визита министра энергетики РФ обсудили ход реализации программы по газификации региона, сообщило министерство информационной политики области. "Это не просто газификация Мурманской области, а серьезное ее развитие, появление новых производств и предприятий. Это также большой толчок для экономики Российской Федерации, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта. Это возможность работы большого технологического кластера минимум на 50 лет", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Он отметил, что на севере живут люди смелые, любящие свой край, готовые оставаться и связывать дальше свою судьбу с Мурманской областью. "Без таких серьезных долгосрочных стратегических проектов это реализовать невозможно", – добавил Цивилев. Как отметили в правительстве региона, в соответствии с перечнем поручений президента РФ в Мурманской области предусмотрено строительство газопровода от Волхова до Мурманска протяженностью более 1,3 тысячи километров. "Проект серьезный, дорогой. Он избавит Мурманскую область от мазутозависимости - это радикальный толчок вперед как с точки зрения размера платежа в квитанциях, так и с точки зрения экологии. Здесь будет перерабатываться то, что сегодня добывается, вынужденно отправляется с большими издержками на другие территории и тогда уже в виде готового продукта возвращается и отправляется потребителям", – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что соответствующий проект сейчас структурируется с ключевыми партнерами – "Фосагро" и "Еврохимом". Темой совещания в том числе стала комплексная модернизации ТЭЦ и котельных при переходе с мазута на газ. На данный момент на закупку мазута и проведение отопительного сезона, который длится в регионе порядка 10 месяцев, только из регионального бюджета в среднем в год на субсидии ресурсоснабжающим организациям выделяется на порядка 10 миллиардов рублей. По информации правительства региона, на сегодняшний день пройдены подготовительные этапы и началась полевая работа. Так, согласована и утверждена трассировка газопровода, завершаются проектно-изыскательные работы по всей его территории. Кроме того, в рамках работы по обеспечению газом всех групп потребителей регионом ведется активная работа по формированию программы и генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области. Проект предполагает строительство газопровода-отвода от Волхова до Мурманска мощностью 41,2 миллиарда кубометров газа и протяженностью более 1,3 тысячи километров.
https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html
https://ria.ru/20240806/master-plany-1964446575.html
https://ria.ru/20240806/master-plany-1964446575.html
мурманская область
россия
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463974_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0a8971c73188b2110995a3fa03384dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мурманская область, фосагро, еврохим, сергей цивилев, андрей чибис, россия, волхов
Мурманская область, Экономика, Мурманская область, ФосАгро, ЕвроХим, Сергей Цивилев, Андрей Чибис, Россия, Волхов

Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Газораспределительное устройство
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Газификация Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед, станет толчком для экономики всей страны, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта, отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который находится с рабочим визитом в регионе.
В правительстве Мурманской области в рамках визита министра энергетики РФ обсудили ход реализации программы по газификации региона, сообщило министерство информационной политики области.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны
Вчера, 19:28
"Это не просто газификация Мурманской области, а серьезное ее развитие, появление новых производств и предприятий. Это также большой толчок для экономики Российской Федерации, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта. Это возможность работы большого технологического кластера минимум на 50 лет", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Он отметил, что на севере живут люди смелые, любящие свой край, готовые оставаться и связывать дальше свою судьбу с Мурманской областью. "Без таких серьезных долгосрочных стратегических проектов это реализовать невозможно", – добавил Цивилев.
Как отметили в правительстве региона, в соответствии с перечнем поручений президента РФ в Мурманской области предусмотрено строительство газопровода от Волхова до Мурманска протяженностью более 1,3 тысячи километров.
"Проект серьезный, дорогой. Он избавит Мурманскую область от мазутозависимости - это радикальный толчок вперед как с точки зрения размера платежа в квитанциях, так и с точки зрения экологии. Здесь будет перерабатываться то, что сегодня добывается, вынужденно отправляется с большими издержками на другие территории и тогда уже в виде готового продукта возвращается и отправляется потребителям", – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мурманская область получила поддержку президента по мастер-планам городов
6 августа, 15:43
Глава региона отметил, что соответствующий проект сейчас структурируется с ключевыми партнерами – "Фосагро" и "Еврохимом". Темой совещания в том числе стала комплексная модернизации ТЭЦ и котельных при переходе с мазута на газ. На данный момент на закупку мазута и проведение отопительного сезона, который длится в регионе порядка 10 месяцев, только из регионального бюджета в среднем в год на субсидии ресурсоснабжающим организациям выделяется на порядка 10 миллиардов рублей.
По информации правительства региона, на сегодняшний день пройдены подготовительные этапы и началась полевая работа. Так, согласована и утверждена трассировка газопровода, завершаются проектно-изыскательные работы по всей его территории. Кроме того, в рамках работы по обеспечению газом всех групп потребителей регионом ведется активная работа по формированию программы и генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области.
Проект предполагает строительство газопровода-отвода от Волхова до Мурманска мощностью 41,2 миллиарда кубометров газа и протяженностью более 1,3 тысячи километров.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Мурманская область получила поддержку президента по мастер-планам городов
6 августа, 15:43
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьФосАгроЕвроХимСергей ЦивилевАндрей ЧибисРоссияВолхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала