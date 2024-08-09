https://ria.ru/20240809/gazifikatsiya-1965306273.html

Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет

Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет - РИА Новости, 09.08.2024

Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее 50 лет

Газификация Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед, станет толчком для экономики всей страны, потому что многие заводы будут... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:14

2024-08-09T22:14

2024-08-09T22:19

мурманская область

экономика

мурманская область

фосагро

еврохим

сергей цивилев

андрей чибис

россия

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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Газификация Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед, станет толчком для экономики всей страны, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта, отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который находится с рабочим визитом в регионе. В правительстве Мурманской области в рамках визита министра энергетики РФ обсудили ход реализации программы по газификации региона, сообщило министерство информационной политики области. "Это не просто газификация Мурманской области, а серьезное ее развитие, появление новых производств и предприятий. Это также большой толчок для экономики Российской Федерации, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта. Это возможность работы большого технологического кластера минимум на 50 лет", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Он отметил, что на севере живут люди смелые, любящие свой край, готовые оставаться и связывать дальше свою судьбу с Мурманской областью. "Без таких серьезных долгосрочных стратегических проектов это реализовать невозможно", – добавил Цивилев. Как отметили в правительстве региона, в соответствии с перечнем поручений президента РФ в Мурманской области предусмотрено строительство газопровода от Волхова до Мурманска протяженностью более 1,3 тысячи километров. "Проект серьезный, дорогой. Он избавит Мурманскую область от мазутозависимости - это радикальный толчок вперед как с точки зрения размера платежа в квитанциях, так и с точки зрения экологии. Здесь будет перерабатываться то, что сегодня добывается, вынужденно отправляется с большими издержками на другие территории и тогда уже в виде готового продукта возвращается и отправляется потребителям", – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что соответствующий проект сейчас структурируется с ключевыми партнерами – "Фосагро" и "Еврохимом". Темой совещания в том числе стала комплексная модернизации ТЭЦ и котельных при переходе с мазута на газ. На данный момент на закупку мазута и проведение отопительного сезона, который длится в регионе порядка 10 месяцев, только из регионального бюджета в среднем в год на субсидии ресурсоснабжающим организациям выделяется на порядка 10 миллиардов рублей. По информации правительства региона, на сегодняшний день пройдены подготовительные этапы и началась полевая работа. Так, согласована и утверждена трассировка газопровода, завершаются проектно-изыскательные работы по всей его территории. Кроме того, в рамках работы по обеспечению газом всех групп потребителей регионом ведется активная работа по формированию программы и генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области. Проект предполагает строительство газопровода-отвода от Волхова до Мурманска мощностью 41,2 миллиарда кубометров газа и протяженностью более 1,3 тысячи километров.

https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html

https://ria.ru/20240806/master-plany-1964446575.html

https://ria.ru/20240806/master-plany-1964446575.html

мурманская область

россия

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, фосагро, еврохим, сергей цивилев, андрей чибис, россия, волхов