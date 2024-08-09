https://ria.ru/20240809/fosagro-1965245283.html
"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки
"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки - РИА Новости, 09.08.2024
"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки
Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:55
2024-08-09T16:55
2024-08-09T16:55
волхов
фосагро
африка
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%, сообщает группа. "Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, за первые 6 месяцев 2024 года на 74% увеличила поставки удобрений в страны Африки", - говорится в сообщении. В ходе пресс-брифинга для представителей ведущих африканских СМИ заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин подчеркнул, что продукция компании востребована фермерами в 100 странах мира, в том числе в 21 африканском государстве. За 10 лет объем экспорта группы почти удвоился - до 8,6 миллиона тонн, добавил он. В компании напомнили, что весной 2021 года была запущена в эксплуатацию первая очередь нового завода в Волхове, Ленинградской области. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству удалось в 5-6 раз увеличить ежегодные объемы производства. Волховский завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, и станет значимым фактором расширения экспортного потенциала в Африку, отметили в компании. "ФосАгро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "ФосАгро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов
https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html
https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html
волхов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волхов, фосагро, африка
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%, сообщает группа.
"Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, за первые 6 месяцев 2024 года на 74% увеличила поставки удобрений в страны Африки", - говорится в сообщении.
В ходе пресс-брифинга для представителей ведущих африканских СМИ заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин подчеркнул, что продукция компании востребована фермерами в 100 странах мира, в том числе в 21 африканском государстве. За 10 лет объем экспорта группы почти удвоился - до 8,6 миллиона тонн, добавил он.
В компании напомнили, что весной 2021 года была запущена в эксплуатацию первая очередь нового завода в Волхове
, Ленинградской области. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству удалось в 5-6 раз увеличить ежегодные объемы производства. Волховский завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, и станет значимым фактором расширения экспортного потенциала в Африку, отметили в компании.
"ФосАгро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "ФосАгро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов