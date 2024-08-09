https://ria.ru/20240809/fosagro-1965245283.html

"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки

"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки - РИА Новости, 09.08.2024

"ФосАгро" за шесть месяцев на 74% нарастила поставки в страны Африки

Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:55

2024-08-09T16:55

2024-08-09T16:55

волхов

фосагро

африка

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, за январь-июнь 2024 года увеличила поставки удобрений в страны Африки на 74%, сообщает группа. "Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, за первые 6 месяцев 2024 года на 74% увеличила поставки удобрений в страны Африки", - говорится в сообщении. В ходе пресс-брифинга для представителей ведущих африканских СМИ заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин подчеркнул, что продукция компании востребована фермерами в 100 странах мира, в том числе в 21 африканском государстве. За 10 лет объем экспорта группы почти удвоился - до 8,6 миллиона тонн, добавил он. В компании напомнили, что весной 2021 года была запущена в эксплуатацию первая очередь нового завода в Волхове, Ленинградской области. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству удалось в 5-6 раз увеличить ежегодные объемы производства. Волховский завод расположен рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, и станет значимым фактором расширения экспортного потенциала в Африку, отметили в компании. "ФосАгро" – вертикально интегрированная компания, один из крупных мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Группа "ФосАгро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов

https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html

https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html

волхов

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волхов, фосагро, африка