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Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро" - РИА Новости, 09.08.2024
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16:20 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро" - РИА Новости, 09.08.2024
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"
Представители крупных СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс "ФосАгро" и оценили его работу, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:20
2024-08-09T16:20
волхов
фосагро
африка
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители крупных СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс "ФосАгро" и оценили его работу, сообщает пресс-служба компании. Для них была проведена экскурсия по предприятию и его инфраструктурным объектам. Гости осмотрели производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, сернокислотную установку СК-800, энергетические объекты – комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации. Журналистам были представлены презентации о деятельности "ФосАгро", а также о вкладе компании и российской отрасли минеральных удобрений в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и гуманитарных проектов в Африке. Как отметил в ходе брифинга заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко, "ФосАгро" работает с международными организациями в осуществлении гуманитарных инициатив в Африке. Кроме того, в 2019 году компания выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке (AFRILAB) в рамках совместного проекта с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН. "Другое важное направление нашей работы в гуманитарной сфере — распространение знаний об устойчивом ведении сельского хозяйства с использованием передовых образовательных инструментов. &lt;…&gt;", – добавил, в свою очередь, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стёркин, слова которого привели в пресс-службе. Там рассказали, что в ходе визита гости также побывали в корпоративном музейно-выставочном центре "Пятнадцатый элемент", где познакомились с историей предприятия, а также в Андреевском соборе. Пресс-тур завершился посещением музея-заповедника "Старая Ладога".
https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html
https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html
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волхов, фосагро, африка
Волхов, ФосАгро, Африка

Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"

© Фото : PhosAgro | ФосАгро/TelegramЖурналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса ФосАгро - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : PhosAgro | ФосАгро/Telegram
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители крупных СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс "ФосАгро" и оценили его работу, сообщает пресс-служба компании.
Для них была проведена экскурсия по предприятию и его инфраструктурным объектам. Гости осмотрели производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, сернокислотную установку СК-800, энергетические объекты – комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации.
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Журналистам были представлены презентации о деятельности "ФосАгро", а также о вкладе компании и российской отрасли минеральных удобрений в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и гуманитарных проектов в Африке.
Как отметил в ходе брифинга заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко, "ФосАгро" работает с международными организациями в осуществлении гуманитарных инициатив в Африке. Кроме того, в 2019 году компания выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке (AFRILAB) в рамках совместного проекта с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН.
"Другое важное направление нашей работы в гуманитарной сфере — распространение знаний об устойчивом ведении сельского хозяйства с использованием передовых образовательных инструментов. <…>", – добавил, в свою очередь, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стёркин, слова которого привели в пресс-службе.
Там рассказали, что в ходе визита гости также побывали в корпоративном музейно-выставочном центре "Пятнадцатый элемент", где познакомились с историей предприятия, а также в Андреевском соборе. Пресс-тур завершился посещением музея-заповедника "Старая Ладога".
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Определены лучшие компании по взаимодействию с местными сообществами
17 июля, 13:12
 
ВолховФосАгроАфрика
 
 
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