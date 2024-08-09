https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html

Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"

Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро" - РИА Новости, 09.08.2024

Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"

Представители крупных СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс "ФосАгро" и оценили его работу, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:20

2024-08-09T16:20

2024-08-09T16:20

волхов

фосагро

африка

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители крупных СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс "ФосАгро" и оценили его работу, сообщает пресс-служба компании. Для них была проведена экскурсия по предприятию и его инфраструктурным объектам. Гости осмотрели производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, сернокислотную установку СК-800, энергетические объекты – комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации. Журналистам были представлены презентации о деятельности "ФосАгро", а также о вкладе компании и российской отрасли минеральных удобрений в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и гуманитарных проектов в Африке. Как отметил в ходе брифинга заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО "ФосАгро" Александр Шарабайко, "ФосАгро" работает с международными организациями в осуществлении гуманитарных инициатив в Африке. Кроме того, в 2019 году компания выступила официальным партнером запуска региональной сети почвенных лабораторий в Африке (AFRILAB) в рамках совместного проекта с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН. "Другое важное направление нашей работы в гуманитарной сфере — распространение знаний об устойчивом ведении сельского хозяйства с использованием передовых образовательных инструментов. <…>", – добавил, в свою очередь, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Михаил Стёркин, слова которого привели в пресс-службе. Там рассказали, что в ходе визита гости также побывали в корпоративном музейно-выставочном центре "Пятнадцатый элемент", где познакомились с историей предприятия, а также в Андреевском соборе. Пресс-тур завершился посещением музея-заповедника "Старая Ладога".

https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html

https://ria.ru/20240717/fosagro-1960222251.html

волхов

африка

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волхов, фосагро, африка