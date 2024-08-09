https://ria.ru/20240809/finljandija-1965232597.html
В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 09.08.2024
В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии в ближайшее время рассмотрят законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью, сообщил министр обороны Антти Хяккянен финским СМИ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:14
2024-08-09T16:14
2024-08-09T17:02
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Финляндии в ближайшее время рассмотрят законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью, сообщил министр обороны Антти Хяккянен финским СМИ.По его словам, Минобороны подготовило документ летом, в начале осени он поступит в правительство и будет обрабатываться в числе приоритетных задач.Как сообщалось ранее на этой неделе, Хяккянен отклонил заявку бизнесмена, имеющего российское и швейцарское гражданство, на сделку с недвижимостью. В конце января министр создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости физическим и юридическим лицам из России, а также подготовки соответствующего законодательства.Рабочая группа пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить покупку недвижимость в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей носит дискриминационный характер. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, когда Министерству обороны предоставили более широкие полномочия по расследованию происхождения денег для финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от инфраструктуры вооруженных сил или пограничной службы.
https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html
https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, мария захарова, в мире
Финляндия, Россия, Мария Захарова, В мире
В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
Финляндия осенью рассмотрит закон о запрете сделок с недвижимостью россиянам
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Финляндии в ближайшее время рассмотрят законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью, сообщил министр обороны Антти Хяккянен финским СМИ.
По его словам, Минобороны подготовило документ летом, в начале осени он поступит в правительство и будет обрабатываться в числе приоритетных задач.
Как сообщалось ранее на этой неделе, Хяккянен отклонил заявку бизнесмена, имеющего российское и швейцарское гражданство, на сделку с недвижимостью.
В конце января министр создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости физическим и юридическим лицам из России
, а также подготовки соответствующего законодательства.
Рабочая группа пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить покупку недвижимость в стране.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что инициатива финских властей носит дискриминационный характер.
Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, когда Министерству обороны предоставили более широкие полномочия по расследованию происхождения денег для финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от инфраструктуры вооруженных сил или пограничной службы.