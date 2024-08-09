https://ria.ru/20240809/finljandija-1965232597.html

В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 09.08.2024

В Финляндии готовят законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии в ближайшее время рассмотрят законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью, сообщил министр обороны Антти Хяккянен финским СМИ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:14

2024-08-09T16:14

2024-08-09T17:02

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Финляндии в ближайшее время рассмотрят законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью, сообщил министр обороны Антти Хяккянен финским СМИ.По его словам, Минобороны подготовило документ летом, в начале осени он поступит в правительство и будет обрабатываться в числе приоритетных задач.Как сообщалось ранее на этой неделе, Хяккянен отклонил заявку бизнесмена, имеющего российское и швейцарское гражданство, на сделку с недвижимостью. В конце января министр создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости физическим и юридическим лицам из России, а также подготовки соответствующего законодательства.Рабочая группа пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить покупку недвижимость в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей носит дискриминационный характер. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, когда Министерству обороны предоставили более широкие полномочия по расследованию происхождения денег для финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от инфраструктуры вооруженных сил или пограничной службы.

https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html

https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, россия, мария захарова, в мире