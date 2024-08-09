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Директор финско-русской школы в Финляндии рассказала о попытках ее закрыть
Директор финско-русской школы в Финляндии рассказала о попытках ее закрыть - РИА Новости, 09.08.2024
Директор финско-русской школы в Финляндии рассказала о попытках ее закрыть
Власти финских городов Йоэнсуу и Лаппеенранты приняли решение закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, но по закону они не могут это сделать, поэтому... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:07
2024-08-09T13:07
2024-08-09T13:07
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Власти финских городов Йоэнсуу и Лаппеенранты приняли решение закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, но по закону они не могут это сделать, поэтому образовательное учреждение продолжит работать, заявила РИА Новости генеральный директор школы Катри Анттила. "Городские советы Лаппеенранты и Йоенсуу не приняли решение в нашу пользу. Просто закон не позволяет им закрыть школу, даже если они этого хотят. Будем работать без городов", - сказала собеседница агентства.Финско-русская Школа Восточной Финляндии имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Горсовет Иматры, как ранее заявила РИА Новости Анттила, принял решение не закрывать школу. Руководство школы ранее направляло в горсоветы свое заключение о необходимости продолжить работу образовательного учреждения. Анттила ранее рассказала РИА Новости, что у городских советов нет права закрывать школу, поскольку она является собственностью фонда. Решение о закрытии противоречило бы фондовому праву Финляндии, уточняла директор. Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.
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в мире, турку, финляндия
Директор финско-русской школы в Финляндии рассказала о попытках ее закрыть
Анттила: в 2 городах Финляндии хотят, но не могут закрыть финско-русскую школу
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Власти финских городов Йоэнсуу и Лаппеенранты приняли решение закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, но по закону они не могут это сделать, поэтому образовательное учреждение продолжит работать, заявила РИА Новости генеральный директор школы Катри Анттила.
«
"Городские советы Лаппеенранты и Йоенсуу не приняли решение в нашу пользу. Просто закон не позволяет им закрыть школу, даже если они этого хотят. Будем работать без городов", - сказала собеседница агентства.
Финско-русская Школа Восточной Финляндии имеет три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Горсовет Иматры, как ранее заявила РИА Новости Анттила, принял решение не закрывать школу.
Руководство школы ранее направляло в горсоветы свое заключение о необходимости продолжить работу образовательного учреждения. Анттила ранее рассказала РИА Новости, что у городских советов нет права закрывать школу, поскольку она является собственностью фонда. Решение о закрытии противоречило бы фондовому праву Финляндии, уточняла директор.
Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку
, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.