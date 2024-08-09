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Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома - РИА Новости, 09.08.2024
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09:54 09.08.2024 (обновлено: 10:00 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/evakuatsiya-1965114452.html
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома - РИА Новости, 09.08.2024
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:54
2024-08-09T10:00
происшествия
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, несколько населенных пунктов эвакуировали. Красный уровень угрозы для Липецка и округа был отменен в 06:50 мск. По данным на 08:27 мск, число пострадавших при атаке возросло до девяти. "Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", - говорится в Telegram-канале губернатора. В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.
https://ria.ru/20240809/meropriyatiya-1965104865.html
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происшествия, липецк, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома

Артамонов: эвакуированные жители Липецкой области вернутся в свои дома из ПВР

© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/TelegramЭвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/Telegram
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Читать ria.ru в
ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, несколько населенных пунктов эвакуировали. Красный уровень угрозы для Липецка и округа был отменен в 06:50 мск. По данным на 08:27 мск, число пострадавших при атаке возросло до девяти.
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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
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"Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", - говорится в Telegram-канале губернатора.
В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.
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