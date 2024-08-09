https://ria.ru/20240809/evakuatsiya-1965114452.html

Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома

Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома - РИА Новости, 09.08.2024

Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома

Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:54

2024-08-09T09:54

2024-08-09T10:00

происшествия

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, несколько населенных пунктов эвакуировали. Красный уровень угрозы для Липецка и округа был отменен в 06:50 мск. По данным на 08:27 мск, число пострадавших при атаке возросло до девяти. "Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", - говорится в Telegram-канале губернатора. В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.

https://ria.ru/20240809/meropriyatiya-1965104865.html

https://ria.ru/20240809/bpla-1965093625.html

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, липецк, липецкая область, игорь артамонов