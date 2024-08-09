Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются в свои дома
Артамонов: эвакуированные жители Липецкой области вернутся в свои дома из ПВР
© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/TelegramЭвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения (ПВР) в свои дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории вводили режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, несколько населенных пунктов эвакуировали. Красный уровень угрозы для Липецка и округа был отменен в 06:50 мск. По данным на 08:27 мск, число пострадавших при атаке возросло до девяти.
"Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", - говорится в Telegram-канале губернатора.
В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.