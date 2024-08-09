https://ria.ru/20240809/eskerkhanov-1965304741.html
Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО
Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО - РИА Новости, 09.08.2024
Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО
Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:57
2024-08-09T21:57
2024-08-09T21:57
происшествия
москва
борис немцов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в спецоперации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в специальной военной операции", - сказал собеседник агентства. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Согласно приговору, роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком. Эскерханов был приговорен к 14 годам колонии.
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происшествия, москва, борис немцов
Происшествия, Москва, Борис Немцов
Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО
Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации