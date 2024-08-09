https://ria.ru/20240809/eskerkhanov-1965304741.html

Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО

Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Источник: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов участвует в СВО

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в спецоперации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:57

2024-08-09T21:57

2024-08-09T21:57

происшествия

москва

борис немцов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из колонии и принимает участие в спецоперации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в специальной военной операции", - сказал собеседник агентства. Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Согласно приговору, роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком. Эскерханов был приговорен к 14 годам колонии.

https://ria.ru/20231220/khodorkovskiy-1916918537.html

москва

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2024

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происшествия, москва, борис немцов