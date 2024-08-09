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ВСУ ведут артобстрел Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024
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18:33 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/energodar-1965272979.html
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
ВСУ ведут артобстрел Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителей просят не выходить на улицу, сообщают местные власти. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:33
2024-08-09T18:33
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителей просят не выходить на улицу, сообщают местные власти. "Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" - сообщается в Telegram-канале администрации города.
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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут артобстрел Энергодара

Власти Энергодара просят жителей не выходить на улицу из-за артобстрела ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителей просят не выходить на улицу, сообщают местные власти.
"Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" - сообщается в Telegram-канале администрации города.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции
8 августа, 19:50
 
ЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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