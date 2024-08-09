https://ria.ru/20240809/energodar-1965272979.html

ВСУ ведут артобстрел Энергодара

ВСУ ведут артобстрел Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ ведут артобстрел Энергодара

Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителей просят не выходить на улицу, сообщают местные власти. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:33

2024-08-09T18:33

2024-08-09T18:33

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителей просят не выходить на улицу, сообщают местные власти. "Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" - сообщается в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20240808/magate-1965036801.html

энергодар

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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины