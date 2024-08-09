https://ria.ru/20240809/elektrosnabzhenie-1965306564.html

В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение

В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024

В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:16

2024-08-09T22:16

2024-08-09T22:24

курчатов

курская область

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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство Курской области.В пятницу вечером врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствовало энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов."Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах", - сообщило правительство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240809/kurchatov-1965294311.html

курчатов

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курчатов, курская область