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В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024
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22:16 09.08.2024 (обновлено: 22:24 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/elektrosnabzhenie-1965306564.html
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:16
2024-08-09T22:24
курчатов
курская область
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство Курской области.В пятницу вечером врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствовало энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов."Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах", - сообщило правительство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240809/kurchatov-1965294311.html
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курчатов, курская область
Курчатов, Курская область
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение

В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство Курской области.
В пятницу вечером врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствовало энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.
«
"Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах", - сообщило правительство в Telegram-канале.
Курчатов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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