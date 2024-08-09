https://ria.ru/20240809/elektrosnabzhenie-1965306564.html
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 09.08.2024
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:16
2024-08-09T22:16
2024-08-09T22:24
курчатов
курская область
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Электроснабжение в курском Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, сообщило правительство Курской области.В пятницу вечером врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствовало энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов."Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах", - сообщило правительство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240809/kurchatov-1965294311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатов, курская область
Курчатов, Курская область
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение
В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение