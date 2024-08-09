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Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК - РИА Новости, 09.08.2024
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22:56 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК - РИА Новости, 09.08.2024
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
Гражданин России Артур Петров экстрадирован в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:56
2024-08-09T22:56
сша
россия
кипр
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 9 авг- РИА Новости. Гражданин России Артур Петров экстрадирован в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК, сообщил в пятницу минюст США. "Артур Петров, имеющий двойное гражданство России и Германии, экстрадирован в США из республики Кипр после того, как в отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ", - говорится в сообщении минюста США. Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США, напоминают в ведомстве. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк, сообщили в минюсте США, ожидается, что уже в пятницу он впервые предстанет перед судом. По данным американских правоохранительных органов, подозреваемый постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.
https://ria.ru/20240726/fsb-1962063875.html
https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html
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сша, россия, кипр, вооруженные силы рф
США, Россия, Кипр, Вооруженные силы РФ
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК

Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг- РИА Новости. Гражданин России Артур Петров экстрадирован в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК, сообщил в пятницу минюст США.
«
"Артур Петров, имеющий двойное гражданство России и Германии, экстрадирован в США из республики Кипр после того, как в отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ", - говорится в сообщении минюста США.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков доставлен в Россию - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию
26 июля, 04:03
Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США, напоминают в ведомстве. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк, сообщили в минюсте США, ожидается, что уже в пятницу он впервые предстанет перед судом.
По данным американских правоохранительных органов, подозреваемый постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.
Виктор Панюшин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана
8 декабря 2023, 22:24
 
СШАРоссияКипрВооруженные силы РФ
 
 
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