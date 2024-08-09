Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг- РИА Новости. Гражданин России Артур Петров экстрадирован в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК, сообщил в пятницу минюст США.
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"Артур Петров, имеющий двойное гражданство России и Германии, экстрадирован в США из республики Кипр после того, как в отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ", - говорится в сообщении минюста США.
Петров был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу США, напоминают в ведомстве. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк, сообщили в минюсте США, ожидается, что уже в пятницу он впервые предстанет перед судом.
По данным американских правоохранительных органов, подозреваемый постоянно проживал в России и на Кипре, работая в Санкт-Петербургской компании "Электроком ВПК" (Electrocom VPK), которую в минюсте США называют поставщиком микроэлектроники для российского ВПК. По данным американской прокуратуры, Петров и двое его предполагаемых сообщников, также граждан РФ, через подставные кипрские и расположенные в других странах компании якобы занимались закупками ограниченной к экспорту американской продукции, скрывая, что конечным покупателем является российская компания. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме, свидетельствует публикация минюста США.
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