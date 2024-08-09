https://ria.ru/20240809/eksportery-1965265373.html

Лучших экспортеров выбрали в Приволжском федеральном округе

Лучших экспортеров выбрали в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 09.08.2024

Лучших экспортеров выбрали в Приволжском федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:07

2024-08-09T18:07

2024-08-09T18:07

экономика

россия

пермский край

нижегородская область

вероника никишина

радий хабиров

александр александрович

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Несмотря на многие ограничения и изменившийся экономический ландшафт, компании Приволжского федерального округа активно развивают свою внешнеэкономическую деятельность, находят новые рынки сбыта и партнеров за рубежом. Такая активная работа уже принесла свои плоды – стабильно растет число экспортеров несырьевых неэнергетических товаров, а сам округ занимает третье место по объему ННЭ и второе место по экспорту данных товаров в дружественные страны. Наиболее заметен рост количества экспортирующих компаний в фармацевтике, лёгкой промышленности, парфюмерии и косметике. По экспорту товаров химической промышленности округ стабильно занимает первое-второе место в России и обеспечивает порядка 30% от общего объема поставок всей отрасли. По нашим данным, приволжский бизнес сотрудничает со 160 странами мира, продолжая активно расширять географию экспорта", — отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Приволжский федеральный округ относится к ведущим округам России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионах округа активно растет число экспортеров, в том числе, среди МСП. Им доступны все меры поддержки РЭЦ, к которым в регионах ПФО становится все больше внимания. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в развитие экспорта - возвращаются многократно. Это дополнительные налоговые отчисления, это повышение конкурентоспособности тех предприятий, которые работают на территории этих субъектов", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Награждение лучших экспортеров округа состоится в Уфе при участии РЭЦ."Мы активно занимаемся внешнеторговой деятельностью. У нас есть крупные добывающие и перерабатывающие компании, которые готовы поставлять свою продукцию на экспорт. В сельском хозяйстве – тоже очень хорошие компетенции и мощное производство. Мы абсолютно убеждены, что мир очень многообразен, в нём много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят существенный вклад в мировую экономику и человеческий прогресс. Важно соединить наши контакты, найти драйверы развития сотрудничества.", — подчеркнул глава Башкортостана Радий Хабиров.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Новомет-Пермь" из Пермского края, которое экспортирует оборудование для механизированной добычи нефти, системы поддержания пластового давления. На втором месте - АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" из Башкортостана, оно экспортирует многопрофильную продукцию малотоннажной химии. Третьим стало АО "Волга" из Нижегородской области, которое экспортирует бумагу для производства гофрокартона и другие виды упаковочных бумаг.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "Русэкспорта", Кировская область, которое экспортирует обрезные и строганные пиломатериалы. Вторым стал также кировский индивидуальный предприниматель Боровской Сергей Владимирович, он экспортирует карнизы для штор с электроприводом. На третьем месте - ООО "Новый дом" из Удмуртии, которое экспортирует пигментные пасты бытового и промышленного назначения, лакокрасочные материалы.Экспортером года в сфере машиностроения у крупного бизнеса стало ООО "ЭЛКАМ" из Пермского края, которое экспортирует оборудование для добычи нефти. Второе место заняло Производственное объединение "Завод имени Серго" из Татарстана, оно поставляет холодильную технику. Третье место заняло АО "Сарапульский электрогенераторный завод" из Удмуртии, которое экспортирует промышленный электротранспорт, электродвигатели различных типов, запчасти к ним.У малого бизнеса в этой номинации первым стало ООО "АвтоГазТранс", Самарская область., которое экспортирует оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа. Второе - ООО "МЕГАКАУНТ" из Башкирии, оно экспортирует систему подсчета посетителей. На третьем месте - АО "Промышленное предприятие материально-технического снабжения "Пермснабсбыт" из Пермского края, которое экспортирует электротехническое оборудование для комплексных решений по электрохимической защите от коррозии, зарядные станции для электротранспорта.В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) победило АО "НМЖК" (Нижегородский масложировой комбинат), которое экспортирует масло подсолнечное, жиры и спреды, масло кокосовое, майонезы, соусы, кетчупы. На втором месте - ОАО "Чишминский сахарный завод", Республика Башкортостан, оно экспортирует свекловичный сахарный песок. Третье место у ООО "Новые Фермы" из Пензенской области. Компания экспортирует мясо индейки, утки, баранину, говядину, а также колбасную продукцию и готовые полуфабрикаты из мяса индейки.У малого бизнеса в этой номинации первым стало ООО "Лебяжский ЗРМ" ("Лебяжский завод растительных масел") из Кировской области, которое экспортирует рапсовое масло в Китай. Второе - ООО "Проспект Экспорт" из Нижегородской области, с экспортом подсолнечного рафинированного и нерафинированного масла. Третье место досталось ООО "ЛИСТЕКО", Саратовская область, оно экспортирует чечевицу.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало АО "МИЛКОМ" из Удмуртии, которое экспортирует молоко и молочные продукты. Второе место у АО "Консервный завод "Саранский" из Мордовии, с экспортом молока, сгущенки, зеленого горошка.Третье место получило ООО "Ува-молоко" из Удмуртии, оно экспортирует сухие молочные продукты.Среди МСП в этой номинации первое место заняло ООО "Радуга" из Пермского края, которое экспортирует кондитерские изделия. Вторым стало ООО "Митжел", Оренбургская область, оно экспортирует колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты в Казахстан. Третье место у ООО "Приоритет" из Мордовии, с экспортом бисквитных пирожных в семь стран.Экспортером года в сфере услуг среди крупного бизнеса стало ГБУЗ СОКОД (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический онкологический диспансер").Первое место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у малого бизнеса завоевало ООО "УК Сахар Воск" из Башкирии. Это франчайзинговая сеть обучающих академий для бьюти-мастеров с выдачей свидетельства о присвоении профессии. Второе место у ООО "РНГС+" (ООО "РусНефтеГазСтрой+") также из Башкирии, которое экспортирует услуги по оформлению исполнительной документации; геодезическому сопровождению объекта, строительный контроль. Третьим стало ООО "ИжАэроСервис" из Удмуртии, оно экспортирует услуги по перевозке грузов на экспорт (в основном авиатранспортом).Трейдером года у крупного бизнеса стало ООО "ПродЭкс" из Татарстана, которое экспортирует продукты питания. Второе - ООО "ВолгаТрейд" из Саратовской области, оно экспортирует продукты питания, горох, нут, ячмень, лён. Третье место поделили компании из Нижегородской области: ООО "Букаев.ру", которое экспортирует лекарственные препараты, и АО "АтомСтройЭкспорт", которое экспортирует оборудование, предназначенное для сооружения атомных электростанций.В сфере малого бизнеса трейдером года стало ООО "ПАРТНЕР ЭКСПОРТ" из Татарстана, которое экспортирует семена масличных культур, медоносов, однолетних и многолетних трав. Второе место поделили ООО "Компания Бизнес Партнер" из Оренбургской области, которое экспортирует бытовую химию, средства гигиены, станки, медицинские изделия, мебель для школ, сырье, продукты питания, и ООО "Агро Грант" из Башкирии, которое экспортирует семена зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. Третье место у ООО "1А" из Ульяновской области, которое экспортирует авиационное оборудование и запасные части.Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Русэкспорта", на втором месте ООО "ГеоСМ" из Нижегородской области с экспортом геосинтетических материалов, на третьем - ООО "Квантум" из Самарской области, которое экспортирует стационарные растворные узлы в Молдову.В номинации "Новая география" (крупный бизнес) первое место у ООО "ПродЭкс", второе - у ООО "Уральский лес" из Башкирии, которое экспортирует фанерную продукцию лиственных пород, блоки лиственных, третье - у АО "Нэфис Косметикс" из Татарстана, которое экспортирует бытовую химию, косметические средства, стеарин.Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Васильева Татьяна Леонидовна, директор ООО "Русэкспорта". Второе место поделили Шмакова Ирина Владимировна, директор ООО "Компания Бизнес Партнер", и Горохова Анна Васильевна, директор ООО "СладЭкс" из Кировской области, которое экспортирует мучные кондитерские изделия. Третье место у Телицыной Елены Александровны, генерального директора ООО "Новый дом" из Удмуртии. Компания экспортирует пигментные пасты бытового и промышленного назначения, лакокрасочные материалы.Победительницей в той же номинации у крупного бизнеса стала Сафарова Анжела Юлаевна, директор по инвестициям ООО "Уральский лес". Второе место заняла Лаврикова Дина Фаридовна, генеральный директор АО "Нэфис Косметикс" из Татарстана. Компания экспортирует бытовую химию, косметические средства, стеарин. Третье место присудили Киршиной Лиане Раифовне, генеральному директору АО "Искож" из Башкирии. Компания экспортирует искусственную кожу, пленочные и тентовые материалы, плоты, спасательные надувные, гидрокостюмы, авиационные спасательные жилеты."Лучший молодой предприниматель-экспортер" у МСП Копцев Александр Александрович (33 года), директор ООО "Квантум" из Самарской области. Компания экспортирует стационарные растворные узлы. Вторым стал Супрун Егор Алесандрович (30 лет), директор ООО "Хукам", Оренбургская область, компания экспортирует кальяны из нержавеющей стали. Третье место у Симоновой Алины Андреевны (31 год) ИП, Саратовская область. Экспортирует средства для ухода за кожей.Ответственным экспортером ESG среди крупного бизнеса стало АО "Сибур-Химпром" из Пермского края, которое экспортирует газонефтехимическую продукцию. Второе - АО "Волга", на третьем месте - ПАО "УфаОргСинтез" из Башкирии, которое экспортирует продукты органического синтеза.Среди представителей малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "Тенториум", Пермский край. Экспортирует косметику и средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства для зубов и полости рта, средства для чистоты дома. Второе место у АО "ППМТС "Пермснабсбыт" также из Пермского края. Компания экспортирует электротехническое оборудование для комплексных решений по электрохимической защите от коррозии, зарядные станции для электротранспорта. Третье место у ООО "СТРАДА" из Кировской области, оно экспортирует самосрабатывающие системы пожаротушения, удобрения и средства защиты растений.Лучшим экспортером в сфере электронной торговли у малого бизнеса стало ООО "УралЛесЭкспорт", Республика Башкортостан. Экспортирует пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Второе место у ООО "МЕГАКАУНТ", третье - у ООО "Реседа" из Башкирии, которое экспортирует косметическую продукцию.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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Артем Смирнов

экономика, россия, пермский край, нижегородская область, вероника никишина, радий хабиров, александр александрович, ано "национальные приоритеты", атомстройэкспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)