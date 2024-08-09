https://ria.ru/20240809/eks-sovetnik-1965195371.html
Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области
Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 09.08.2024
Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области
Суд в Рязани назначил 4 года условно экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимиру Арцыбашеву по делу о мошенничестве на 15 миллионов... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:32
2024-08-09T14:32
2024-08-09T14:32
происшествия
рязань
рязанская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Суд в Рязани назначил 4 года условно экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимиру Арцыбашеву по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. В феврале прошлого года УМВД по Рязанской области сообщало о задержании семерых подозреваемых по делу о мошенничестве при закупках коммунальной техники в Рязани. В их числе был Арцыбашев. По версии следствия, в 2020 году экс-советник дал указание руководству управления благоустройства администрации Рязани организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин. Техническое задание конкурса было составлено под конкретную аффилированную организацию, а цена контракта завышена. Ущерб региональному бюджету превысил 15 миллионов рублей. "Железнодорожный районный суд города Рязани вынес приговор в отношении Владимира Арцыбашева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тысяч рублей", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. По данным Железнодорожного районного суда Рязани, дело в отношении Арцыбашева было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
https://ria.ru/20240808/inspektor-1965012176.html
https://ria.ru/20240517/kibardin-1946712633.html
рязань
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, рязанская область, россия
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия
Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области
Экс-советник бывшего вице-губернатора Рязанской области получил условный срок