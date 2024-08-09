https://ria.ru/20240809/eks-sovetnik-1965195371.html

Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области

Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 09.08.2024

Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области

Суд в Рязани назначил 4 года условно экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимиру Арцыбашеву по делу о мошенничестве на 15 миллионов... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:32

2024-08-09T14:32

2024-08-09T14:32

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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Суд в Рязани назначил 4 года условно экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимиру Арцыбашеву по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. В феврале прошлого года УМВД по Рязанской области сообщало о задержании семерых подозреваемых по делу о мошенничестве при закупках коммунальной техники в Рязани. В их числе был Арцыбашев. По версии следствия, в 2020 году экс-советник дал указание руководству управления благоустройства администрации Рязани организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин. Техническое задание конкурса было составлено под конкретную аффилированную организацию, а цена контракта завышена. Ущерб региональному бюджету превысил 15 миллионов рублей. "Железнодорожный районный суд города Рязани вынес приговор в отношении Владимира Арцыбашева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тысяч рублей", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. По данным Железнодорожного районного суда Рязани, дело в отношении Арцыбашева было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20240808/inspektor-1965012176.html

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происшествия, рязань, рязанская область, россия