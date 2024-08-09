Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Он напомнил, что в текущем году, в частности, завершили возведение трех объектов в рамках кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана, а также Дворца тенниса в Лужниках, Дворца спорта и образования Ирины Винер в Троицке.
В 2024 году, как указывается в сообщении, в городе завершат возведение флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова, а также Ледового дворца в Мневниковской пойме.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь социальных объектов, в отношении которых оформлено разрешение на ввод с начала текущего года, составляет более 450 тысяч квадратных метров. Более 60% объектов создано за счет инвесторов, включая школу на 1,2 тысячи мест в Комммунарке, музейно-выставочный центр "Коллекция", центр "Чайка".
В сообщении добавляется, что идут работы по строительству многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, а также двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. По планам их завершат в 2025 году.