https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html

Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов

Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов - РИА Новости, 09.08.2024

Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов

В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:39

2024-08-09T14:39

2024-08-09T14:39

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что в текущем году, в частности, завершили возведение трех объектов в рамках кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана, а также Дворца тенниса в Лужниках, Дворца спорта и образования Ирины Винер в Троицке.В 2024 году, как указывается в сообщении, в городе завершат возведение флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова, а также Ледового дворца в Мневниковской пойме.По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь социальных объектов, в отношении которых оформлено разрешение на ввод с начала текущего года, составляет более 450 тысяч квадратных метров. Более 60% объектов создано за счет инвесторов, включая школу на 1,2 тысячи мест в Комммунарке, музейно-выставочный центр "Коллекция", центр "Чайка".В сообщении добавляется, что идут работы по строительству многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, а также двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. По планам их завершат в 2025 году.

https://ria.ru/20240809/efimov-1965071434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, мосгосстройнадзор