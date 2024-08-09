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Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов - РИА Новости, 09.08.2024
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14:39 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html
Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов
Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов - РИА Новости, 09.08.2024
Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов
В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:39
2024-08-09T14:39
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что в текущем году, в частности, завершили возведение трех объектов в рамках кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана, а также Дворца тенниса в Лужниках, Дворца спорта и образования Ирины Винер в Троицке.В 2024 году, как указывается в сообщении, в городе завершат возведение флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова, а также Ледового дворца в Мневниковской пойме.По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь социальных объектов, в отношении которых оформлено разрешение на ввод с начала текущего года, составляет более 450 тысяч квадратных метров. Более 60% объектов создано за счет инвесторов, включая школу на 1,2 тысячи мест в Комммунарке, музейно-выставочный центр "Коллекция", центр "Чайка".В сообщении добавляется, что идут работы по строительству многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, а также двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. По планам их завершат в 2025 году.
https://ria.ru/20240809/efimov-1965071434.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, мосгосстройнадзор
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Мосгосстройнадзор

Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве по результатам семи месяцев 2024 года возвели 48 социальных объектов, в том числе более 20 в сфере образования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Ефимов: в объектах культурного наследия Москвы восстанавливают 15 помещений
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Он напомнил, что в текущем году, в частности, завершили возведение трех объектов в рамках кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана, а также Дворца тенниса в Лужниках, Дворца спорта и образования Ирины Винер в Троицке.
В 2024 году, как указывается в сообщении, в городе завершат возведение флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова, а также Ледового дворца в Мневниковской пойме.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь социальных объектов, в отношении которых оформлено разрешение на ввод с начала текущего года, составляет более 450 тысяч квадратных метров. Более 60% объектов создано за счет инвесторов, включая школу на 1,2 тысячи мест в Комммунарке, музейно-выставочный центр "Коллекция", центр "Чайка".
В сообщении добавляется, что идут работы по строительству многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира, а также двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. По планам их завершат в 2025 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ
Вчера, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосгосстройнадзор
 
 
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