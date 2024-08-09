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В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.08.2024
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19:02 09.08.2024 (обновлено: 23:28 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html
В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек
В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.08.2024
В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек
Два автомобиля столкнулись в пятницу днем на трассе в Ингушетии, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает министерство ГО и ЧС... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:02
2024-08-09T23:28
происшествия
назрань
lada vesta
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в пятницу днем на трассе в Ингушетии, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает министерство ГО и ЧС республики. "В 16.14 мск в пятницу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селении Кантышево. По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Kalina и ВАЗ-2114", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них дети. "Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает министерство.Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних", - заявили в ведомстве.По данным прокуратуры, пострадавшие дети 2013 и 2015 годов рождения.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html
https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html
назрань
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происшествия, назрань, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Назрань, Lada Vesta, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек

В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали шесть взрослых и двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в пятницу днем на трассе в Ингушетии, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает министерство ГО и ЧС республики.
«
"В 16.14 мск в пятницу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селении Кантышево. По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Kalina и ВАЗ-2114", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них дети.
«
"Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает министерство.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних", - заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, пострадавшие дети 2013 и 2015 годов рождения.
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