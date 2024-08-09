https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html

В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек

В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.08.2024

В Ингушетии в ДТП с двумя автомобилями пострадали восемь человек

Два автомобиля столкнулись в пятницу днем на трассе в Ингушетии, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает министерство ГО и ЧС... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:02

2024-08-09T19:02

2024-08-09T23:28

происшествия

назрань

lada vesta

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в пятницу днем на трассе в Ингушетии, в результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает министерство ГО и ЧС республики. "В 16.14 мск в пятницу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селении Кантышево. По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Kalina и ВАЗ-2114", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них дети. "Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает министерство.Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. "Прокуратурой в порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних", - заявили в ведомстве.По данным прокуратуры, пострадавшие дети 2013 и 2015 годов рождения.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919744475.html

https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html

назрань

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происшествия, назрань, lada vesta, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом