https://ria.ru/20240809/dtp-1965259759.html

В Москве мотоциклист наехал на женщину и пытался скрыться с места ДТП

В Москве мотоциклист наехал на женщину и пытался скрыться с места ДТП - РИА Новости, 09.08.2024

В Москве мотоциклист наехал на женщину и пытался скрыться с места ДТП

Мотоциклист пнул сотрудника ДПС в центре Москвы в попытке скрыться с места ДТП, при котором он же сбил женщину, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:50

2024-08-09T17:50

2024-08-09T17:50

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мотоциклист пнул сотрудника ДПС в центре Москвы в попытке скрыться с места ДТП, при котором он же сбил женщину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, инцидент произошел вечером в четверг возле дома 38 в Протопоповском переулке в центре Москвы. "Предварительно установлено, что мотоциклист наехал на женщину. После этого на место ДТП приехали сотрудники ДПС. В результате, пытаясь скрыться, мужчина ударил ногой сотрудника ДПС", - сказал собеседник агентства. Как уточнил собеседник, фигурантом является Виталий Буров. При этом в октябре 2022 года ГУ МВД России по Самарской области публиковало у себя на странице во "ВКонтакте" пост о Бурове с видеороликом. "Василий Буров проезжает по 10 тысяч километров на мотоцикле за одно путешествие по дорогам нашей страны", - говорится в сообщении. Кроме того, в сообщении приводятся и слова мотоциклиста: "В жизни много всего интересного! Очень глупо разогнаться ночью и врезаться в какой-нибудь грузовик. Не стоит рисковать! Жизнь дороже."

https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html

https://ria.ru/20240625/mototsiklist-1955206712.html

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происшествия, москва, россия, дтп, гаи