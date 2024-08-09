В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом
СК возбудил уголовное дело после ДТП с такси и автобусом на юге Москвы
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Место ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в Telegram-канале.
В пятницу утром Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. В результате аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний подросток, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Отмечалось, что в автобусе пострадавших нет.
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек
Вчера, 09:52
«
"Глава СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о ДТП в Москве с участием рейсового автобуса и такси. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Также исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
15 февраля, 10:35