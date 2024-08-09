https://ria.ru/20240809/dtp-1965226318.html

В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом

В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом - РИА Новости, 09.08.2024

В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:55

2024-08-09T15:55

2024-08-09T15:55

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в Telegram-канале. В пятницу утром Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. В результате аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний подросток, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Отмечалось, что в автобусе пострадавших нет. "Глава СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о ДТП в Москве с участием рейсового автобуса и такси. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Также исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html

https://ria.ru/20240215/perestrelka-1927503159.html

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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)