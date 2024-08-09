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В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом - РИА Новости, 09.08.2024
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15:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/dtp-1965226318.html
В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом
В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом - РИА Новости, 09.08.2024
В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:55
2024-08-09T15:55
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в Telegram-канале. В пятницу утром Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. В результате аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний подросток, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Отмечалось, что в автобусе пострадавших нет. "Глава СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о ДТП в Москве с участием рейсового автобуса и такси. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Также исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html
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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после ДТП с такси и автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с такси и автобусом на юге Москвы

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Место ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на юге Москвы с участием такси и рейсового автобуса, вследствие которого пострадали четверо человек, сообщило СК России в Telegram-канале.
В пятницу утром Госавтоинспекция Москвы сообщила о ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. В результате аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний подросток, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения. Отмечалось, что в автобусе пострадавших нет.
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"Глава СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела о ДТП в Москве с участием рейсового автобуса и такси. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Также исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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