https://ria.ru/20240809/dtp-1965103277.html
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.08.2024
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:18
2024-08-09T08:18
2024-08-09T10:09
москва
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происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."По предварительным данным, в 7.30 на Каширском шоссе в районе дома 45 водитель автомобиля такси "JAC" совершил столкновение с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке. В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что а автобусе пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240809/rebenok-1965097099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гибдд мвд рф, происшествия
Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека
В ДТП с рейсовым автобусом на юге Москвы пострадали четыре человека