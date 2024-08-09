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В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.08.2024
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08:18 09.08.2024 (обновлено: 10:09 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/dtp-1965103277.html
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.08.2024
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."По предварительным данным, в 7.30 на Каширском шоссе в районе дома 45 водитель автомобиля такси "JAC" совершил столкновение с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке. В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что а автобусе пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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москва, гибдд мвд рф, происшествия
Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека

В ДТП с рейсовым автобусом на юге Москвы пострадали четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 9 августа 2024
Место ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место ДТП с участием такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 9 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
"По предварительным данным, в 7.30 на Каширском шоссе в районе дома 45 водитель автомобиля такси "JAC" совершил столкновение с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке. В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что а автобусе пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Место ДТП с участием 12 автомобилей на федеральной трассе под Владивостоком. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МоскваГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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