https://ria.ru/20240809/dtp-1965103277.html

В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека

В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.08.2024

В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:18

2024-08-09T08:18

2024-08-09T10:09

москва

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали на юге Москвы в ДТП с участием такси и рейсового автобуса, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."По предварительным данным, в 7.30 на Каширском шоссе в районе дома 45 водитель автомобиля такси "JAC" совершил столкновение с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке. В результате дорожной аварии пострадали водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний ребенок, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что а автобусе пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, гибдд мвд рф, происшествия