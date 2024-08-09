https://ria.ru/20240809/dron-kamikadze-1965304111.html
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 17.10 по 18.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - на юго-западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Киевский район Донецка дроном-камикадзе