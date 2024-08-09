https://ria.ru/20240809/dron-kamikadze-1965304111.html

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:53

2024-08-09T21:53

2024-08-09T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 17.10 по 18.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - на юго-западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины