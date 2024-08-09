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ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/dron-kamikadze-1965304111.html
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 17.10 по 18.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - на юго-западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Киевский район Донецка дроном-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Киевский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ВСУ с 17.10 по 18.30 выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - на юго-западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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