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Чувашия готова принять семьи из Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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17:05 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/chuvashija-1965248617.html
Чувашия готова принять семьи из Курской области
Чувашия готова принять семьи из Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Чувашия готова принять семьи из Курской области
Чувашия готова принять жителей Курской области, пострадавших при нападении ВСУ, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:05
2024-08-09T17:05
здоровье - общество
курская область
россия
олег николаев (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Чувашия готова принять жителей Курской области, пострадавших при нападении ВСУ, заявил глава республики Олег Николаев. "Мы готовы принять как детей, так и целые семьи из Курской области в нашей республике. Здесь они смогут отдохнуть и восстановиться в максимально комфортных условиях", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что из Чувашии отправили в Курскую область гуманитарный груз. "С руководством региона на связи: уточнили, чем можем помочь, что нужно направить в первую очередь. В гумгрузе – предметы первой необходимости. Эту работу продолжим. Готовим к отгрузке еще одну партию с гуманитарной помощью", - заявил глава региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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здоровье - общество, курская область, россия, олег николаев (политик), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Олег Николаев (политик), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Чувашия готова принять семьи из Курской области

Глава Чувашии Николаев: республика готова принять жителей Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Чувашия готова принять жителей Курской области, пострадавших при нападении ВСУ, заявил глава республики Олег Николаев.
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"Мы готовы принять как детей, так и целые семьи из Курской области в нашей республике. Здесь они смогут отдохнуть и восстановиться в максимально комфортных условиях", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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7 августа, 08:00
Он также сообщил, что из Чувашии отправили в Курскую область гуманитарный груз. "С руководством региона на связи: уточнили, чем можем помочь, что нужно направить в первую очередь. В гумгрузе – предметы первой необходимости. Эту работу продолжим. Готовим к отгрузке еще одну партию с гуманитарной помощью", - заявил глава региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияОлег Николаев (политик)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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