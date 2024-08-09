Чувашия готова принять семьи из Курской области
Глава Чувашии Николаев: республика готова принять жителей Курской области
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Чувашия готова принять жителей Курской области, пострадавших при нападении ВСУ, заявил глава республики Олег Николаев.
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"Мы готовы принять как детей, так и целые семьи из Курской области в нашей республике. Здесь они смогут отдохнуть и восстановиться в максимально комфортных условиях", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что из Чувашии отправили в Курскую область гуманитарный груз. "С руководством региона на связи: уточнили, чем можем помочь, что нужно направить в первую очередь. В гумгрузе – предметы первой необходимости. Эту работу продолжим. Готовим к отгрузке еще одну партию с гуманитарной помощью", - заявил глава региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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