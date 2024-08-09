https://ria.ru/20240809/burjatija-1965192247.html

В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий

В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий - РИА Новости, 09.08.2024

В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий

Более 270 придомовых территорий, а также шесть домов остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии после продолжительных и обильных дождей, сообщило... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:23

2024-08-09T14:23

2024-08-09T14:50

происшествия

заиграевский район

мухоршибирский район

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Более 270 придомовых территорий, а также шесть домов остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии после продолжительных и обильных дождей, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. "Затопленными остаются 6 домов и 278 придомовых территорий в Заиграевском районе", - говорится в сообщении. По данным агентства, в общей сложности по республике вода ушла из 58 домов и с 245 участков, а за последние сутки от воды освободилось 64 участка. Отмечается, что в подтопленных населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы на участках дорог федерального, регионального и местного значения, отсыпаются низменные местности. Также организованы работы по обустройству водоотводных каналов, проводятся противоэпидемические мероприятия. Начаты работы по сушке домов и санитарной обработке территорий, попавших под затопление. "На выплату материальной помощи принято 390 заявлений. Материальную помощь в размере 15 000 рублей получили 260 человек. Проводится обеспечение пострадавших населённых пунктов топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания", - отметили в агентстве. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Были затоплены придомовые участки и жилые дома, погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе республики и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html

https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html

заиграевский район

мухоршибирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, заиграевский район, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024