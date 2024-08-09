https://ria.ru/20240809/burjatija-1965192247.html
В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий
В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий - РИА Новости, 09.08.2024
В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий
Более 270 придомовых территорий, а также шесть домов остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии после продолжительных и обильных дождей, сообщило... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:23
2024-08-09T14:23
2024-08-09T14:50
происшествия
заиграевский район
мухоршибирский район
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Более 270 придомовых территорий, а также шесть домов остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии после продолжительных и обильных дождей, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. "Затопленными остаются 6 домов и 278 придомовых территорий в Заиграевском районе", - говорится в сообщении. По данным агентства, в общей сложности по республике вода ушла из 58 домов и с 245 участков, а за последние сутки от воды освободилось 64 участка. Отмечается, что в подтопленных населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы на участках дорог федерального, регионального и местного значения, отсыпаются низменные местности. Также организованы работы по обустройству водоотводных каналов, проводятся противоэпидемические мероприятия. Начаты работы по сушке домов и санитарной обработке территорий, попавших под затопление. "На выплату материальной помощи принято 390 заявлений. Материальную помощь в размере 15 000 рублей получили 260 человек. Проводится обеспечение пострадавших населённых пунктов топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания", - отметили в агентстве. В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Были затоплены придомовые участки и жилые дома, погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе республики и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр.
https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html
https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, заиграевский район, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Заиграевский район, Мухоршибирский район, Наводнения в России — 2024
В Бурятии после дождей подтоплено более 270 придомовых территорий
В Бурятии 278 придомовых территорий и 6 домов подтоплены после обильных дождей
УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Более 270 придомовых территорий, а также шесть домов остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии после продолжительных и обильных дождей, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
"Затопленными остаются 6 домов и 278 придомовых территорий в Заиграевском районе", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в общей сложности по республике вода ушла из 58 домов и с 245 участков, а за последние сутки от воды освободилось 64 участка.
Отмечается, что в подтопленных населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы на участках дорог федерального, регионального и местного значения, отсыпаются низменные местности. Также организованы работы по обустройству водоотводных каналов, проводятся противоэпидемические мероприятия. Начаты работы по сушке домов и санитарной обработке территорий, попавших под затопление.
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"На выплату материальной помощи принято 390 заявлений. Материальную помощь в размере 15 000 рублей получили 260 человек. Проводится обеспечение пострадавших населённых пунктов топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания", - отметили в агентстве.
В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Были затоплены придомовые участки и жилые дома, погибли сельскохозяйственные животные и урожай. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе
республики и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр.