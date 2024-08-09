https://ria.ru/20240809/britanija-1965207094.html

В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках

В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках - РИА Новости, 09.08.2024

В Британии почти 160 людям предъявили обвинения в беспорядках

Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:58

2024-08-09T14:58

2024-08-09T14:58

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Почти 160 людям в Великобритании были предъявлены обвинения в неправомерных действиях в ходе беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте, сообщила в пятницу Королевская прокурорская служба. "Наши команды продолжают работать круглосуточно вместе с полицией, чтобы выдвигать обвинения как можно скорее и обеспечить торжество правосудия. На сегодняшний день мы предъявили обвинения 159 людям", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Накануне Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил, что 483 человека были задержаны в Британии с начала массовых беспорядков. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ также сообщил о якобы причастности России к разжиганию протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html

https://ria.ru/20240804/starmer-1964040416.html

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в мире, россия, великобритания, руанда, кир стармер, беспорядки в британии